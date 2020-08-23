Фотофакт: так сейчас выглядит площадь Независимости в Минске

Источник материала: Onliner

К середине дня ручейки людей со всех уголков Минска добежали до центральной точки — площади Независимости и слились в одно большое людское море. Людей с флагами и плакатами так много, что всех площадь не уместила: часть вылилась на прилегающий участок проспекта. Оценить число участников мирного митинга сложно.