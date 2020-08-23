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Фотофакт: так сейчас выглядит площадь Независимости в Минске
Источник материала: Onliner
К середине дня ручейки людей со всех уголков Минска добежали до центральной точки — площади Независимости и слились в одно большое людское море. Людей с флагами и плакатами так много, что всех площадь не уместила: часть вылилась на прилегающий участок проспекта. Оценить число участников мирного митинга сложно.
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К середине дня ручейки людей со всех уголков Минска добежали до центральной точки — площади Независимости и слились в одно большое людское море. Людей с флагами и...
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