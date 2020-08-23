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Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 28-летнего мужчины в Минске

23.08.2020 15:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства смерти 28-летнего мужчины. Его тело обнаружено 22 августа на улице Парниковой в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. Для выяснения точных причин назначена судебно-медицинская экспертиза. Молодой человек числился без вести пропавшим с 12 августа.

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 28-летнего мужчины в Минске

Ряд интернет-ресурсов связали исчезновение и гибель мужчины с происходящими в стране событиями, что не соответствует действительности. Как сообщает Следственный комитет, он не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства смерти 28-летнего мужчины. Его тело обнаружено 22 августа на улице Парниковой в Минске, сообщили в программе...
 
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