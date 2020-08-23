﻿ Автопробеги «За Беларусь» проходят во многих городах страны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автопробеги «За Беларусь» проходят во многих городах страны

23.08.2020 15:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За сильное отечество и спокойную Беларусь. Во многих городах страны 23 августа проходят автопробеги в поддержку мира и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эффектные колонны под развевающимися государственными флагами проехались по улицам Борисова, Молодечно, Вилейки и еще двух десятков районных центров.

Автопробеги «За Беларусь» проходят во многих городах страны

Планировалось масштабное мероприятие и в Минске, однако поступает многочисленная информация о подготовке провокаций со стороны оппонентов власти, а связи с этим организаторы просят перенести акцию на другой день. В остальных городах автопробеги продолжаются.

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. За сильное отечество и спокойную Беларусь. Во многих городах страны 23 августа проходят автопробеги в поддержку мира и безопасности, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Если и те, и другие "за правду", она где-то посередине ― Зейналова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus
23.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика