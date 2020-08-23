Автопробеги «За Беларусь» проходят во многих городах страны

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За сильное отечество и спокойную Беларусь. Во многих городах страны 23 августа проходят автопробеги в поддержку мира и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эффектные колонны под развевающимися государственными флагами проехались по улицам Борисова, Молодечно, Вилейки и еще двух десятков районных центров.





Планировалось масштабное мероприятие и в Минске, однако поступает многочисленная информация о подготовке провокаций со стороны оппонентов власти, а связи с этим организаторы просят перенести акцию на другой день. В остальных городах автопробеги продолжаются.