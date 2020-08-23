|
Автопробеги «За Беларусь» проходят во многих городах страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За сильное отечество и спокойную Беларусь. Во многих городах страны 23 августа проходят автопробеги в поддержку мира и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эффектные колонны под развевающимися государственными флагами проехались по улицам Борисова, Молодечно, Вилейки и еще двух десятков районных центров.
Планировалось масштабное мероприятие и в Минске, однако поступает многочисленная информация о подготовке провокаций со стороны оппонентов власти, а связи с этим организаторы просят перенести акцию на другой день. В остальных городах автопробеги продолжаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. За сильное отечество и спокойную Беларусь. Во многих городах страны 23 августа проходят автопробеги в поддержку мира и безопасности, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)