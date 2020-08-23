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Фотофакт: возле стелы ограждения, на стоянке парка Победы военная техника, люди в балаклавах и камуфляже

23.08.2020 15:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Неделю назад, 16 августа, возле стелы «Минск — город-герой» собралось огромное количество людей, чтобы выразить мирный протест. Сегодня, 23 августа, одна из самых популярных городских локаций напоминает скорее блокпост, а не место, куда хочется прийти с детьми. Уголок заставлен ограждениями, а на ближайшей парковке — военная техника, ВАИ, люди в камуфляже, балаклавах и с предметами, как нынче принято говорить, напоминающими оружие.

Фотофакт: возле стелы ограждения, на стоянке парка Победы военная техника, люди в балаклавах и камуфляже




Напомним, сегодня официальный Telegram-канал Минобороны распространил тревожное сообщение, причем оформленное капслоком:

«МЫ НЕ МОЖЕМ СПОКОЙНО СМОТРЕТЬ, КАК ПОД ФЛАГАМИ, ПОД КОТОРЫМИ ФАШИСТЫ ОРГАНИЗОВЫВАЛИ МАССОВЫЕ УБИЙСТВА БЕЛОРУСОВ, РУССКИХ, ЕВРЕЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ - СЕГОДНЯ ОРГАНИЗУЮТСЯ АКЦИИ В ЭТИХ СВЯЩЕННЫХ МЕСТАХ. МЫ ЭТОГО ДОПУСТИТЬ НЕ МОЖЕМ!

ПОЭТОМУ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ МЫ БЕРЕМ ИХ ПОД НАШУ ОХРАНУ И ЗАЩИТУ.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА И СПОКОЙСТВИЯ В ЭТИХ МЕСТАХ - ВЫ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ДЕЛО УЖЕ НЕ С МИЛИЦИЕЙ, А С АРМИЕЙ».

Фотофакт: возле стелы ограждения, на стоянке парка Победы военная техника, люди в балаклавах и камуфляже
Фотофакт: возле стелы ограждения, на стоянке парка Победы военная техника, люди в балаклавах и камуфляже
Фотофакт: возле стелы ограждения, на стоянке парка Победы военная техника, люди в балаклавах и камуфляже
Фотофакт: возле стелы ограждения, на стоянке парка Победы военная техника, люди в балаклавах и камуфляже

 
Теги: Минск
 
 
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Неделю назад, 16 августа, возле стелы «Минск — город-герой» собралось огромное количество людей, чтобы выразить мирный протест. Сегодня, 23 августа, одна из самых...
 
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