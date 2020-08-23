ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На заводах Беларуси продолжают работать, несмотря на призывы бастовать

23.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская оппозиция призывает заводы бастовать. К примеру, в начале и конце рабочего дня на проходной Минского тракторного завода собирается группа людей, которая призывает заводчан остановить станки, передает «МИР 24».

Здесь обещают даже помочь в сборе детей в школу. Но заводчане не реагируют на призывы и продолжают работать. Отмечают, что не знают лидера стачкома МТЗ, который попал еще и в Координационный штаб оппозиции.

«Я один раз его только видел на проходной. А так не знаю. Это какая-то пропаганда. Никому здесь не доплачивают. Сам если не заработаешь, ничего не будет»; «Я вот знаю, что здесь завод помогает собирать детей в школу. Брат говорил, что ему помогли. Подарок такой», – рассказали заводчане.

На Минском тракторном заводе работает свыше 15 тысяч человек. И, как заявили в пресс-службе предприятия, сейчас только 173 человека находятся в отпуске за свой счет.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так остановить станки призывают рабочих Минского тракторного завода. По данным пресс-службы предприятия, сейчас только 173 человека находятся в отпуске за свой...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 25 августа по 5 сентября на дорогах страны при движении будет обязателен ближний свет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus
23.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика