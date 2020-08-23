На заводах Беларуси продолжают работать, несмотря на призывы бастовать

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская оппозиция призывает заводы бастовать. К примеру, в начале и конце рабочего дня на проходной Минского тракторного завода собирается группа людей, которая призывает заводчан остановить станки, передает «МИР 24».

Здесь обещают даже помочь в сборе детей в школу. Но заводчане не реагируют на призывы и продолжают работать. Отмечают, что не знают лидера стачкома МТЗ, который попал еще и в Координационный штаб оппозиции.

«Я один раз его только видел на проходной. А так не знаю. Это какая-то пропаганда. Никому здесь не доплачивают. Сам если не заработаешь, ничего не будет»; «Я вот знаю, что здесь завод помогает собирать детей в школу. Брат говорил, что ему помогли. Подарок такой», – рассказали заводчане.

На Минском тракторном заводе работает свыше 15 тысяч человек. И, как заявили в пресс-службе предприятия, сейчас только 173 человека находятся в отпуске за свой счет.