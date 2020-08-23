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На заводах Беларуси продолжают работать, несмотря на призывы бастовать
23.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская оппозиция призывает заводы бастовать. К примеру, в начале и конце рабочего дня на проходной Минского тракторного завода собирается группа людей, которая призывает заводчан остановить станки, передает «МИР 24».
Здесь обещают даже помочь в сборе детей в школу. Но заводчане не реагируют на призывы и продолжают работать. Отмечают, что не знают лидера стачкома МТЗ, который попал еще и в Координационный штаб оппозиции.
«Я один раз его только видел на проходной. А так не знаю. Это какая-то пропаганда. Никому здесь не доплачивают. Сам если не заработаешь, ничего не будет»; «Я вот знаю, что здесь завод помогает собирать детей в школу. Брат говорил, что ему помогли. Подарок такой», – рассказали заводчане.
На Минском тракторном заводе работает свыше 15 тысяч человек. И, как заявили в пресс-службе предприятия, сейчас только 173 человека находятся в отпуске за свой счет.
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Так остановить станки призывают рабочих Минского тракторного завода. По данным пресс-службы предприятия, сейчас только 173 человека находятся в отпуске за свой...
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