|
Более 200 тысяч противников Лукашенко собрались на площади Независимости и их число увеличивается
Источник материала: Навiны
Несмотря на предупреждения и противодействие милиции, поток демонстрантов к площади Независимости не уменьшается.
Участники акции «Марш новой Беларуси» идут с бело-красно-белыми флагами, скандируют «Уходи!», «Верым, можам, пераможам!», «Не забудем, не простим!», «Лукашенко — в автозак!», «Трибунал!», «Забастовка!», «Пока мы едины, мы непобедимы!».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на предупреждения и противодействие милиции, поток демонстрантов к площади Независимости не уменьшается.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)