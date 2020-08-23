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Более 200 тысяч противников Лукашенко собрались на площади Независимости и их число увеличивается

23.08.2020 15:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несмотря на предупреждения и противодействие милиции, поток демонстрантов к площади Независимости не уменьшается.

Более 200 тысяч противников Лукашенко собрались на площади Независимости и их число увеличивается

Участники акции «Марш новой Беларуси» идут с бело-красно-белыми флагами, скандируют «Уходи!», «Верым, можам, пераможам!», «Не забудем, не простим!», «Лукашенко — в автозак!», «Трибунал!», «Забастовка!», «Пока мы едины, мы непобедимы!».

 
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Несмотря на предупреждения и противодействие милиции, поток демонстрантов к площади Независимости не уменьшается.
 
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