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Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту

23.08.2020 15:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту

Две пассажирами самолета американской авиакомпании подрались из-за ношения маски. Об этом информирует Travel Pulse.

Потасовка началась до взлета и попала на видео. Ролик был опубликован в Twitter Кэрин Росс.

Женщина сопроводила пост комментарием «Ничто так не напоминает бойцовский клуб, как вспыхнувшие сегодня страсти».

На записи две женщины дерутся после ссоры. Одна из участниц драки не следовала требованию носить защитную маску.

Представитель авиакомпании пояснил, что женщина отказалась сидеть на борту в маске. Когда ее попросили покинуть самолет, пассажирка стала активно возмущаться – это привело к ссоре и драке.

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Две пассажирами самолета американской авиакомпании подрались из-за ношения маски. Об этом информирует Travel Pulse. Потасовка началась до взлета и попала на видео....
 
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