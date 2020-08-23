Белорусы вышли на «Марш новой Беларуси» во многих городах

«В Могилёве люди тоже начинают собираться! И Брест собирается! Люди в Гродно двигаются в сторону площади Ленина… В Могилёве милиция пыталась оттеснить народ от Дома советов, но на подмогу пришло ещё больше людей», - говорится в сообщениях об областных центрах.









Марш в Гродно





Сообщается о проведении марша и в других крупных городах, кроме областных центров. Это Пинск, Новополоцк, Лида, Жодино, Жлобин, Барановичи, Мозырь.





Как сообщалось ранее, в ответ на проводимый сегодня в столице Беларуси большой воскресный «Марш новой Беларуси» власти подтянули в центр Минска водометы и автозаки. Закрыты несколько станций метро. ГАИ Минской области выставила посты на въездах в столицу на основных трассах.