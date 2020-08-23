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Участники акции на площади Независимости провели минуту молчания

23.08.2020 16:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Собравшиеся на площади Независимости в Минске участники акции «Марш новой Беларуси» провели символическую минуту молчания, отдав дань памяти погибшим участникам мирных протестов и выразив солидарность с теми, кто подвергся насилию со стороны силовиков.


Участники акции на площади Независимости провели минуту молчания

Помолчав несколько секунд, демонстранты начали скандировать «Уходи!». Со своей стороны сотрудники милиции вновь начали предупреждать о незаконности сегодняшнего мероприятия.

Собравшиеся на площади общаются другом с другом, периодически кто-то выходит к установленному микрофону и высказывается по поводу ситуации в стране.

Возле Красного костела дежурит красный крест и работает пункт выдачи воды, сообщает БелаПАН.

Часть демонстрантов направилась с площади Независимости к гостинице «Планета» на проспекте Победителей. Там должен пройти митинг.

 
Теги: Минск
 
 
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Собравшиеся на площади Независимости в Минске участники акции «Марш новой Беларуси» провели символическую минуту молчания, отдав дань памяти погибшим участникам...
 
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