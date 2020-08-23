ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ивацевичском районе упала водонапорная башня

23.08.2020 16:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Ивацевичском районе упала водонапорная башня

Водонапорная башня рухнула в городском поселке Телеханы (Ивацевичский район Брестской области). Об этом сообщили в МЧС.

Сообщается, что никто не пострадал. Инцидент случился в субботу, 22 августа. Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателям в 16.39.

В результате происшествия без воды осталось 12 многоквартирных жилых домов, а также частный сектор, насчитывающий около 1600 абонентов. Был организован подвоз чистой воды. Примерно в половину десятого вечера водоснабжение было подключено по схеме без водонапорной башни.

Устанавливается причина инцидента. Известно, что башня была возведена в 1991 году, достигала в высоту 30 метров, ее объем – свыше 100 кубических метров.


Фото: vb.by

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водонапорная башня рухнула в городском поселке Телеханы (Ивацевичский район Брестской области). Об этом сообщили в МЧС. Сообщается, что никто не пострадал....
 
Новости дня
Новости разные
 
Марш солидарности проходит в Витебске - видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus
23.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика