В Ивацевичском районе упала водонапорная башня

Источник материала: ОНТ

Водонапорная башня рухнула в городском поселке Телеханы (Ивацевичский район Брестской области). Об этом сообщили в МЧС.

Сообщается, что никто не пострадал. Инцидент случился в субботу, 22 августа. Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателям в 16.39.

В результате происшествия без воды осталось 12 многоквартирных жилых домов, а также частный сектор, насчитывающий около 1600 абонентов. Был организован подвоз чистой воды. Примерно в половину десятого вечера водоснабжение было подключено по схеме без водонапорной башни.

Устанавливается причина инцидента. Известно, что башня была возведена в 1991 году, достигала в высоту 30 метров, ее объем – свыше 100 кубических метров.





Фото: vb.by

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