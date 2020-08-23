|
В Ивацевичском районе упала водонапорная башня
Источник материала: ОНТ
Водонапорная башня рухнула в городском поселке Телеханы (Ивацевичский район Брестской области). Об этом сообщили в МЧС.
Сообщается, что никто не пострадал. Инцидент случился в субботу, 22 августа. Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателям в 16.39.
В результате происшествия без воды осталось 12 многоквартирных жилых домов, а также частный сектор, насчитывающий около 1600 абонентов. Был организован подвоз чистой воды. Примерно в половину десятого вечера водоснабжение было подключено по схеме без водонапорной башни.
Устанавливается причина инцидента. Известно, что башня была возведена в 1991 году, достигала в высоту 30 метров, ее объем – свыше 100 кубических метров.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водонапорная башня рухнула в городском поселке Телеханы (Ивацевичский район Брестской области). Об этом сообщили в МЧС. Сообщается, что никто не пострадал....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)