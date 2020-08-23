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Ученые обнаружили аномалию над Землей, которая может быть причиной последних катаклизмов в мире

23.08.2020 16:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые обнаружили аномалию над Землей, которая может быть причиной последних катаклизмов в мире

Ученые НАСА обнаружили гигантскую аномалию над Землей. По их мнению, это и есть причина последних катаклизмов в мире. Аномалия существенно влияет на спутниковую связь и бортовые компьютеры.  

Явление заметили в магнитном поле планеты над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана. Процесс мог пойти из-за наклона магнитной оси Земли. В будущем это может сказаться на защите планеты от солнечной радиации. И еще одна космическая «новость». По информации той же НАСА, 2-го ноября к Земле приблизится астероид. Размером со школьный автобус. Вероятность прямого столкновения с поверхностью – меньше половины процента, но стоит быть начеку. 

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Теги: Новости
 
 
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Ученые НАСА обнаружили гигантскую аномалию над Землей. По их мнению, это и есть причина последних катаклизмов в мире. Аномалия существенно влияет на спутниковую...
 
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