Ученые обнаружили аномалию над Землей, которая может быть причиной последних катаклизмов в мире

Источник материала: ОНТ

Ученые НАСА обнаружили гигантскую аномалию над Землей. По их мнению, это и есть причина последних катаклизмов в мире. Аномалия существенно влияет на спутниковую связь и бортовые компьютеры.

Явление заметили в магнитном поле планеты над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана. Процесс мог пойти из-за наклона магнитной оси Земли. В будущем это может сказаться на защите планеты от солнечной радиации. И еще одна космическая «новость». По информации той же НАСА, 2-го ноября к Земле приблизится астероид. Размером со школьный автобус. Вероятность прямого столкновения с поверхностью – меньше половины процента, но стоит быть начеку.

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