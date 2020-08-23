Участники «Марша новой Беларуси» собрались у гостиницы «Планета»

Многотысячная колонна участников «Марша новой Беларуси» перешла с площади Независимости на проспект Победителей в район стелы «Минск — город-герой».

Территория возле обелиска обнесена ключей проволокой и охраняется военными.









Демонстранты собрались на противоположной стороне проспекта, а также заняли проезжую часть. Непосредственно к стеле и у музею Великой Отечественной войны люди не подходят, сообщает БелаПАН.

Член Координационного совета по урегулированию общественно-политического кризиса Мария Колесникова призвала собравшихся отойти от колючего ограждения и не провоцировать военных. «Мы мирные граждан, мы — просто гуляем», — сказала она.