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Участники «Марша новой Беларуси» собрались у гостиницы «Планета»
Источник материала: Навiны
Многотысячная колонна участников «Марша новой Беларуси» перешла с площади Независимости на проспект Победителей в район стелы «Минск — город-герой».
Территория возле обелиска
Демонстранты собрались на противоположной стороне проспекта, а также заняли проезжую часть. Непосредственно к стеле и у музею Великой Отечественной войны люди не подходят, сообщает БелаПАН.
Член Координационного совета по урегулированию общественно-политического кризиса Мария Колесникова призвала собравшихся отойти от колючего ограждения и не провоцировать военных. «Мы мирные граждан, мы — просто гуляем», — сказала она.
Сегодня министр обороны Беларуси Виктор Хренин
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Многотысячная колонна участников «Марша новой Беларуси» перешла с площади Независимости на проспект Победителей в район стелы «Минск — город-герой».
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