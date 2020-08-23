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Участники «Марша новой Беларуси» собрались у гостиницы «Планета»

23.08.2020 17:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Многотысячная колонна участников «Марша новой Беларуси» перешла с площади Независимости на проспект Победителей в район стелы «Минск — город-герой».

Территория возле обелиска обнесена ключей проволокой и охраняется военными.


Участники «Марша новой Беларуси» собрались у гостиницы «Планета»

Демонстранты собрались на противоположной стороне проспекта, а также заняли проезжую часть. Непосредственно к стеле и у музею Великой Отечественной войны люди не подходят, сообщает БелаПАН.

Член Координационного совета по урегулированию общественно-политического кризиса Мария Колесникова призвала собравшихся отойти от колючего ограждения и не провоцировать военных. «Мы мирные граждан, мы — просто гуляем», — сказала она.

Сегодня министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что войска берут под охрану мемориалы и памятники, связанные с историй Второй мировой войны.

 
Теги: Минск
 
 
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Многотысячная колонна участников «Марша новой Беларуси» перешла с площади Независимости на проспект Победителей в район стелы «Минск — город-герой».
 
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