Павел Латушко: мы должны требовать новых выборов

«Мы должны требовать проведения расследования всех фактов насилия со стороны силовых органов в отношении мирных граждан», — заявил сегодня журналистам бывший чиновник и дипломат Павел Латушко.





«Также мы должны требовать новых выборов. Дополнительные шаги, которые могут стимулировать власти, — это отзыв депутатов. Депутат, который молчит, — не наш депутат», — добавил Латушко.

По его словам, депутаты сейчас — статисты, которые со всем соглашаются и не говорят от имени народа. «Надо отзывать у них мандаты. Пусть приходят те люди, которые будут говорить за народ», — сказал Латушко

Он также сообщил, что, по его информации, из милиции в Следственный комитет передано более 700 материалов по фактам насилия над гражданами, и СК проводит проверку.

Павел Латушко и другие члены Координационного совета, созданного для урегулирования общественно политического кризиса, — представитель МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова — направились вместе с демонстрантами по проспекту Победителей в сторону гостиницы «Планета». Проспект перекрыт для движения транспорта. Десятки тысяч людей идут по проезжей части.

Люди, оставшиеся на площади Независимости, постепенно уходят в сторону ГУМа, проспект также перекрыт, сообщает БелаПАН.