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В Витебске установили электрокотлы для коммунальных нужд города
Источник материала: ОНТВитебске установили электрокотлы для коммунальных нужд города" class="one-news__figure-img">
Горячая вода без газа. В Витебске коммунальные нужды для части города теперь будут обеспечивать электрокотлы.
Технология напоминает обычный бытовой бойлер, только в промышленных масштабах. На котельной «Северная» уже смонтировано всё необходимое оборудование. Идут пуско-наладочные работы. Летом теплоноситель будет подогревать горячую воду, а зимой еще и отвечать за отопление квартир.
Инвестиции в проект составили более 18 миллионов рублей. Только на одной котельной в Витебске электроэнергия заместит почти 2 миллиона кубометров газа, уменьшится и количество выбросов вредных веществ. Подобные проекты сейчас запущены по всей стране: в Новолукомле, Гродно, Жлобине, Гомеле, Солигорске, Рогачёве. Все это составные части интеграции Белорусской АЭС в общую энергосистему страны.
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Горячая вода без газа. В Витебске коммунальные нужды для части города теперь будут обеспечивать электрокотлы. Технология напоминает обычный бытовой бойлер,...
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