ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске установили электрокотлы для коммунальных нужд города

23.08.2020 17:23 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Витебске установили электрокотлы для коммунальных нужд городаВитебске установили электрокотлы для коммунальных нужд города" class="one-news__figure-img">

Горячая вода без газа. В Витебске коммунальные нужды для части города теперь будут обеспечивать электрокотлы.

Технология напоминает обычный бытовой бойлер, только в промышленных масштабах. На котельной «Северная» уже смонтировано всё необходимое оборудование. Идут пуско-наладочные работы. Летом теплоноситель будет подогревать горячую воду, а зимой еще и  отвечать за отопление квартир.

Инвестиции в проект составили более 18 миллионов рублей. Только на одной котельной в Витебске электроэнергия заместит почти 2 миллиона кубометров газа, уменьшится и количество выбросов вредных веществ. Подобные проекты сейчас запущены по всей стране: в Новолукомле, Гродно, Жлобине, Гомеле, Солигорске, Рогачёве. Все это составные части интеграции Белорусской АЭС в общую энергосистему страны. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горячая вода без газа. В Витебске коммунальные нужды для части города теперь будут обеспечивать электрокотлы. Технология напоминает обычный бытовой бойлер,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Участники «Марша новой Беларуси» собрались у гостиницы «Планета»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus
23.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика