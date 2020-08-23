В Витебске установили электрокотлы для коммунальных нужд города

Источник материала: ОНТ

Витебске установили электрокотлы для коммунальных нужд города" class="one-news__figure-img">

Горячая вода без газа. В Витебске коммунальные нужды для части города теперь будут обеспечивать электрокотлы.

Технология напоминает обычный бытовой бойлер, только в промышленных масштабах. На котельной «Северная» уже смонтировано всё необходимое оборудование. Идут пуско-наладочные работы. Летом теплоноситель будет подогревать горячую воду, а зимой еще и отвечать за отопление квартир.

Инвестиции в проект составили более 18 миллионов рублей. Только на одной котельной в Витебске электроэнергия заместит почти 2 миллиона кубометров газа, уменьшится и количество выбросов вредных веществ. Подобные проекты сейчас запущены по всей стране: в Новолукомле, Гродно, Жлобине, Гомеле, Солигорске, Рогачёве. Все это составные части интеграции Белорусской АЭС в общую энергосистему страны.

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