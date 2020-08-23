В стране продолжаются митинги «За Беларусь»

Источник материала: ОНТ

Митинги «За Беларусь» продолжаются по всей стране. К крупным городам подтягиваются совсем небольшие, и всё больше людей выступают за сохранение безопасности в стране. «Мир, стабильность, тот же курс, что и был» – это основные позиции тех, кто говорит «не допустим развала страны».

Правда, погода вносит свои коррективы. Из-за дождя начали набирать популярность автопробеги под государственными флагами. Акции в поддержку мира, безопасности и спокойствия легко «самоорганизовываются» не только в крупных городах. Красно-зелёные флаги развевались сегодня из окон автомобилей в Вилейке и возле Борисов-Арены, в Дзержинске, Солигорске, Молодечно. Митинг мира прошел в Слуцке и Пружанах. Горожане, кстати, уже не раз собирались вместе, чтобы поддержать то, что готовы отстаивать до последнего, мирное будущее своих детей.

Только за выходные акции в поддержку действующей власти прошли в Гродно, Сенно, Мостах и Пружанах. Уже завтра красно-зеленый марафон поддержит Каменец. Следом мирные митинги пройдут в Барановичах, Берёзе, Иваново, Малорите, Свислочи, Сморгони, Лиде и Зельве. О своем желании отстоять страну и всем вместе высказать гражданскую позицию заявили в Большой Берестовице, Кореличах, Ошмянах и Островце.

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