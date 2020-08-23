У западных границ Беларуси стартовали масштабные армейские маневры

Источник материала: ОНТ

Вооруженные Силы Беларуси готовятся к учениям. У западных границ стартовали масштабные армейские маневры.

Понтонно-мостовой батальон навел переправу через Неман, продолжается фортификационное оборудование рубежей. В назначенный район совершили марш части зенитных ракетных войск и реактивная артиллерия. Позиции заняли системы «Полонез» и ракетные комплексы «Точка». Сухопутную группировку с воздуха прикрывают экипажи Су-25 и Як-130. Разведку ведут подразделения радиоэлектронной борьбы. Тем временем под Барановичами оборонительное положение заняли танки, создают систему огня.

За рубежом некоторые уже вовсю рассуждают, как будут делить Беларусь. Главный редактор польского издания «Самое лучшее время» Томаш Зоммер в своём Twitter опубликовал сообщение, в котором высказал мнение, что в случае распада Беларуси Гродно должно отойти к Польше. Что называется, без комментариев. А в самом Североатлантическом альянсе пытаются отрицать, что наращивают военное присутствие в Восточной Европе, и утверждают, что военного подкрепления в регионе нет. Однако накануне в том же Twitter была размещена информация, что отправляется из США в Польшу специальный самолёт, экипаж которого будет обеспечивать командование и управление с воздуха и поддерживать истребители НАТО.

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