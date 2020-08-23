В Лондоне произошел сбой на Тауэрском мосту

Источник материала: ОНТ

Сбой на Тауэрском мосту в Лондоне. Обе части эстакады застряли под разным углом, так и не раскрывшись. Это спровоцировало огромную пробку в самом центре британской столицы.

Мост традиционно попытались развести для прохода корабля и не смогли. Символ королевства тут же экстренно закрыли. Больше чем за час простоя с двух сторон выстроились очереди из автомобилистов и пешеходов. В итоге всё разрешилось успешно. Такое уже случалось в 2005-м году. Тогда у моста были технические проблемы с «рукавами».

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