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Военнослужащие в Минске задерживают граждан, режим ЧП не вводился

23.08.2020 19:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Военные, военнослужащие армии, задержали возле стелы в Минске журналиста tut.by. После совещаний в течение нескольких минут его отпустили с наказом не возвращаться, а то задержат окончательно.

«Так мы узнали, что правом на задержание, помимо милиции и других ведомств, теперь обладает еще и армия. В мирное время, не при режиме ЧП», - пишет tut.by

 
Теги: Минск
 
 
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Военные, военнослужащие армии, задержали возле стелы в Минске журналиста tut.by. После совещаний в течение нескольких минут его отпустили с наказом не возвращаться, а...
 
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