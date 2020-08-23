Военнослужащие в Минске задерживают граждан, режим ЧП не вводился

Источник материала: АФН

Военные, военнослужащие армии, задержали возле стелы в Минске журналиста tut.by. После совещаний в течение нескольких минут его отпустили с наказом не возвращаться, а то задержат окончательно.

«Так мы узнали, что правом на задержание, помимо милиции и других ведомств, теперь обладает еще и армия. В мирное время, не при режиме ЧП», - пишет tut.by