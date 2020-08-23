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Военнослужащие в Минске задерживают граждан, режим ЧП не вводился
Источник материала: АФН
Военные, военнослужащие армии, задержали возле стелы в Минске журналиста tut.by. После совещаний в течение нескольких минут его отпустили с наказом не возвращаться, а то задержат окончательно.
«Так мы узнали, что правом на задержание, помимо милиции и других ведомств, теперь обладает еще и армия. В мирное время, не при режиме ЧП», - пишет tut.by
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Военные, военнослужащие армии, задержали возле стелы в Минске журналиста tut.by. После совещаний в течение нескольких минут его отпустили с наказом не возвращаться, а...
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