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Видеофакт. Лукашенко прилетел во Дворец независимости с автоматом в руках
Источник материала: Навiны
Лукашенко как-то говорил, что готов защищать свою власть до последнего патрона. Сегодня он это почти продемонстрировал.
Лукашенко прилетел на территорию Дворца независимости на вертолете в сопровождении автоматчиков. В руках у Лукашенко также был автомат Калашникова, правда, без рожка.
Неужели, человек, заявляющий, что за него 80% населения страны, готов стрелять в свой народ?
Сегодня участники
Какое-то время несколько тысяч человек стояли напротив силовиков и военной техники. Они скандировали «Уходи!» и «Уволен!». Затем люди развернулись и ушли обратно в сторону центра города.
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Лукашенко как-то говорил, что готов защищать свою власть до последнего патрона. Сегодня он это почти продемонстрировал.
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