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Политолог: отсутствие многочисленных митингов в поддержку победившей стороны – это не признак фальсификации

23.08.2020 20:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Глава МИД России считает перспективной инициативу Александра Лукашенко о проведении в стране конституционной реформы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По мнению Сергея Лаврова, ситуация в Беларуси явно нормализуется, но, цитата, не всем это нравится. Вот несколько ярких комментариев недели.

Политолог из Израиля: в Беларуси есть недовольные, как и в каждой стране. Даже в Швейцарии

Политолог: отсутствие многочисленных митингов в поддержку победившей стороны – это не признак фальсификации

Руслан Бортник, политолог (Украина):
Сторонников Лукашенко много, просто они все свои надежды возлагают на власть. Я недавно спорил с Алексеем Гончаренко, он спрашивал: где же эти сторонники Лукашенко? Я ему сказал, что там есть сторонники Зеленского. Он же не ставит под сомнение победу Зеленского на выборах. Они сидят дома и надеются на власть – там, где были сторонники Януковича.

Политолог: отсутствие многочисленных митингов в поддержку победившей стороны – это не признак фальсификации

Отсутствие многочисленных митингов, доминирующих митингов в поддержку победившей стороны – это не признак фальсификации. Это признак того, что эта часть общества возлагает свои надежды на власть.

Люди в материале: Руслан Бортник

 
 
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Новости Беларуси. Глава МИД России считает перспективной инициативу Александра Лукашенко о проведении в стране конституционной реформы, сообщили в программе...
 
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