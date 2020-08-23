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Политолог: отсутствие многочисленных митингов в поддержку победившей стороны – это не признак фальсификации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава МИД России считает перспективной инициативу Александра Лукашенко о проведении в стране конституционной реформы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
По мнению Сергея Лаврова, ситуация в Беларуси явно нормализуется, но, цитата, не всем это нравится. Вот несколько ярких комментариев недели.
Руслан Бортник, политолог (Украина):
Отсутствие многочисленных митингов, доминирующих митингов в поддержку победившей стороны – это не признак фальсификации. Это признак того, что эта часть общества возлагает свои надежды на власть.
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Политолог: отсутствие многочисленных митингов в поддержку победившей стороны – это не признак фальсификации
Новости Беларуси. Глава МИД России считает перспективной инициативу Александра Лукашенко о проведении в стране конституционной реформы, сообщили в программе...
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