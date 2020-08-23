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Борис Юлин: то, что для повышения уровня жизни обещает белорусская оппозиция, приведёт к закрытию значительной части промышленных предприятий

23.08.2020 20:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Глава МИД России считает перспективной инициативу Александра Лукашенко о проведении в стране конституционной реформы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По мнению Сергея Лаврова, ситуация в Беларуси явно нормализуется, но, цитата, не всем это нравится. Вот несколько ярких комментариев недели.

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Борис Юлин: то, что для повышения уровня жизни обещает белорусская оппозиция, приведёт к закрытию значительной части промышленных предприятий

Борис Юлин, политолог (Россия):
О чем в данном случае пишет белорусская оппозиция, к чему она призывает граждан? Она собирается проводить приватизацию, распродавать белорусские государственные предприятия и проводить то, что у нас называется оптимизацией. Это, кстати, лучше, когда белорусы будут спрашивать, допустим, у граждан России. Оптимизация здесь уже стала матерным термином, по сути, это уже какая-то форма оскорбления. Оптимизация – это когда на вас урезают расходы и вас более сильно обдирают – все.

Борис Юлин: то, что для повышения уровня жизни обещает белорусская оппозиция, приведёт к закрытию значительной части промышленных предприятий

То, что для повышения уровня жизни обещает белорусская оппозиция, оно приведет к закрытию значительной части промышленных предприятий, массовой безработице и к возрастанию нищеты и социального расслоения в обществе. И будет как в той же самой Литве: будет гораздо больше внешний долг, чем тот, который сейчас, и ниже уровень жизни, и гораздо большее расслоение между бедными и богатыми.

Люди в материале: Борис Юлин

 
 
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Новости Беларуси. Глава МИД России считает перспективной инициативу Александра Лукашенко о проведении в стране конституционной реформы, сообщили в программе...
 
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