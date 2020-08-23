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Борис Юлин: то, что для повышения уровня жизни обещает белорусская оппозиция, приведёт к закрытию значительной части промышленных предприятий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава МИД России считает перспективной инициативу Александра Лукашенко о проведении в стране конституционной реформы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
По мнению Сергея Лаврова, ситуация в Беларуси явно нормализуется, но, цитата, не всем это нравится. Вот несколько ярких комментариев недели.
Борис Юлин, политолог (Россия):
То, что для повышения уровня жизни обещает белорусская оппозиция, оно приведет к закрытию значительной части промышленных предприятий, массовой безработице и к возрастанию нищеты и социального расслоения в обществе. И будет как в той же самой Литве: будет гораздо больше внешний долг, чем тот, который сейчас, и ниже уровень жизни, и гораздо большее расслоение между бедными и богатыми.
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Борис Юлин: то, что для повышения уровня жизни обещает белорусская оппозиция, приведёт к закрытию значительной части промышленных предприятий
Новости Беларуси. Глава МИД России считает перспективной инициативу Александра Лукашенко о проведении в стране конституционной реформы, сообщили в программе...
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