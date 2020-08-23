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Политолог из Израиля: в Беларуси есть недовольные, как и в каждой стране. Даже в Швейцарии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава МИД России считает перспективной инициативу Александра Лукашенко о проведении в стране конституционной реформы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
По мнению Сергея Лаврова, ситуация в Беларуси явно нормализуется, но, цитата, не всем это нравится. Вот несколько ярких комментариев недели.
Яков Кедми, политолог (Израиль):
Недовольные становятся оппозицией, когда они превращаются в политическую силу, у которой есть своя политическая программа. Кроме «Лукашенко, уходи» никакой программы нет, никто ничего членораздельного не сказал. Единственное, что членораздельное было, это русофобия, разрыв отношений с Россией и стремление Беларуси в НАТО.
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Новости Беларуси. Глава МИД России считает перспективной инициативу Александра Лукашенко о проведении в стране конституционной реформы, сообщили в программе...
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