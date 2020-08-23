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Политолог из Израиля: в Беларуси есть недовольные, как и в каждой стране. Даже в Швейцарии

23.08.2020 20:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Глава МИД России считает перспективной инициативу Александра Лукашенко о проведении в стране конституционной реформы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

По мнению Сергея Лаврова, ситуация в Беларуси явно нормализуется, но, цитата, не всем это нравится. Вот несколько ярких комментариев недели.    

Борис Юлин: то, что для повышения уровня жизни обещает белорусская оппозиция, приведёт к закрытию значительной части промышленных предприятий     

Политолог из Израиля: в Беларуси есть недовольные, как и в каждой стране. Даже в Швейцарии

Яков Кедми, политолог (Израиль):
Дать улице установить то, что она хочет – это повторить историю России 1917 года, Советского Союза 1991 года, повторить историю Украины и наступить еще раз на те же грабли. Это неразумно. Речь идет о Беларуси. И потом, я бы не пользовался термином «оппозиция Беларуси». В Беларуси есть оппозиция, в Беларуси есть недовольные. Есть недовольные, как и в каждой стране: 5%, 10%, 15% всегда недовольны. Даже в Швейцарии вы найдете сейчас. Недовольны. Самый высокий процент среди молодежи, которая хочет покинуть свою страну – это в Швейцарии. По их статистике.

Политолог из Израиля: в Беларуси есть недовольные, как и в каждой стране. Даже в Швейцарии

Недовольные становятся оппозицией, когда они превращаются в политическую силу, у которой есть своя политическая программа. Кроме «Лукашенко, уходи» никакой программы нет, никто ничего членораздельного не сказал. Единственное, что членораздельное было, это русофобия, разрыв отношений с Россией и стремление Беларуси в НАТО.

Люди в материале: Яков Кедми

 
 
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Новости Беларуси. Глава МИД России считает перспективной инициативу Александра Лукашенко о проведении в стране конституционной реформы, сообщили в программе...
 
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