Замглавы штаба Канопацкой: Мир в Беларуси сейчас в руках одного человека – главы Верховного суда

Источник материала: АФН

Замглавы штаба Канопацкой Игорь Ляльков еще в пятницу ночью написал, что единственный орган, который теперь может удержать ситуацию в Беларуси в правовом поле, - это Верховный Суд РБ.

«Только он может удовлетворить жалобы кандидатов в президенты Конопацкой, Дмитриева и Тихановской и объявить выборы 9 августа 2020 года несостоявшимися. А затем - повторные выборы (согласно ст. 81 Избирательного кодекса Республики Беларусь) и выход из правового тупика и политического кризиса», - написал Ляльков.

Он же и поставил самый важный вопрос, ведь мирное будущее Беларуси теперь зависит от решения только одного человек: «Осмелится ли на это председатель Верховного суда Валентин Сухалов? 78-летний мужчина, захочешь ли ты подумать о вечности? Мир в Беларуси теперь зависит только от него».

Сегодня вечером, 23 августа, юрист штаба Виктора Бабарико Максим Знак повторил это тезис.

«На следующей неделе, я думаю в понедельник, Верховный Суд Республики Беларусь примет или не примет к производству жалобу С.Тихановской. Рассмотрение дела о выборах в суде - единственный цивилизованный способ разобраться в сложившейся ситуации. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению - это окончательный отказ в судебной защите кандидату в президенты и отказ от юридического трека», - написал Знак.

Он также отметил, что продолжает «верить в возможность юридического разрешения кризиса».