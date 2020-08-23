ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Связь с реальностью я, наверное, уже потеряла». Взлетаем на тренажере для самолёта Як-130

23.08.2020 21:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чтобы не совершать ошибок, постоянные тренировки. Модернизация белорусской армии позволила получить авиабазе не только новые самолеты, но и самую современную тренировочную площадку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Связь с реальностью я, наверное, уже потеряла». Взлетаем на тренажере для самолёта Як-130

Галина Буро, корреспондент:
Это учебный тренажер для самолета Як-130. Кстати, белорусская разработка. И сейчас у нас есть просто уникальнейшая возможность попробовать совершить на нем взлет.

«Связь с реальностью я, наверное, уже потеряла». Взлетаем на тренажере для самолёта Як-130

Кабина летчика со всеми приборами, управление, как в реальности, есть и звук двигателей. А на 360 градусов вокруг точное изображение местности.

«Связь с реальностью я, наверное, уже потеряла». Взлетаем на тренажере для самолёта Як-130

Сейчас попробуем сделать бочку, смотрите. Ааа! Класс!  
Останови. Получилось очень хорошо.  
Класс.  

«Связь с реальностью я, наверное, уже потеряла». Взлетаем на тренажере для самолёта Як-130

И вроде понимаешь, что полет не по-настоящему, но ладони начинают потеть, а голова кружится. Неслучайно здесь сразу предупреждают: человеку со слабым вестибулярным аппаратом на тренажере станет плохо.  

«Связь с реальностью я, наверное, уже потеряла». Взлетаем на тренажере для самолёта Як-130

Если перегрузки здесь не особо ощущаются, то связь с реальностью я, наверное, уже потеряла.

«Связь с реальностью я, наверное, уже потеряла». Взлетаем на тренажере для самолёта Як-130

И если для нас полет был штатным, то летчикам здесь инструктор за пультом то и дело подбрасывает сложности – отказы систем, пожары двигателей.  

«Связь с реальностью я, наверное, уже потеряла». Взлетаем на тренажере для самолёта Як-130

Эдуард Жмакин, заместитель командира 116-ой гвардейской штурмовой авиабазы:
Это позволяет повысить его навыки в действиях в сложной обстановке. И в полете летчик должен действовать грамотно, уверенно и хладнокровно.  

Люди в материале: Галина Буро, Эдуард Жмакин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Чтобы не совершать ошибок, постоянные тренировки. Модернизация белорусской армии позволила получить авиабазе не только новые самолеты, но и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жозеп Боррель: Евросоюз должен продолжать работать с Президентом Беларуси Александром Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus
23.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика