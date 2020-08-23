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Жозеп Боррель: Евросоюз должен продолжать работать с Президентом Беларуси Александром Лукашенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Евросоюз должен продолжать работать с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности в интервью испанской газете El Pais, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом сообщает РИА Новости.
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Новости Беларуси. Евросоюз должен продолжать работать с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и...
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