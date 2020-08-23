ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жозеп Боррель: Евросоюз должен продолжать работать с Президентом Беларуси Александром Лукашенко

23.08.2020 21:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Евросоюз должен продолжать работать с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности в интервью испанской газете El Pais, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщает РИА Новости.

И вот дословно, что сказал Жозеп Боррель: «Евросоюз должен работать с Александром Лукашенко, который контролирует власть, хотим мы того или нет».  

Люди в материале: Жозеп Боррель, Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Евросоюз должен продолжать работать с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Игроки «Крумкачоў» вышли на матч в футболках с надписью «Мы з народам»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus
23.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика