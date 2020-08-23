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Здесь учились Ксения Ситник и Андрей Кунец. Показываем подготовку музыкальных школ Минска к новому учебному году

23.08.2020 21:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще сотни художественных и музыкальных школ. А это то самое советское наследие, которые мы не разрушили в 90-е и сохранили в наше время.

Только в столице таких школ два десятка, где за весьма символическую плату, а для детей из многодетных семей и вовсе бесплатно, помогут рассмотреть и развить талант вашего ребенка. А здесь важны не только педагоги, хотя они действительно «штучный товар», но и многотысячный арсенал музыкальных инструментов.

А здесь очень важный момент – собственное производство. Говоря экономическим языком, то самое импортозамещение.   

Дмитрий Боярович изучил спрос и предложение.    

Здесь учились Ксения Ситник и Андрей Кунец. Показываем подготовку музыкальных школ Минска к новому учебному году

Теперь знаменитое произведение Консуэлы Торрес здесь будет звучать чаще. Эта арфа – одно из нескольких приобретений музыкальной школы №10 Минска. И его здесь ждали. Обновка подстегнет детей осваивать древнейший инструмент.    

Здесь учились Ксения Ситник и Андрей Кунец. Показываем подготовку музыкальных школ Минска к новому учебному году

Вероника Чайковская, преподаватель детской музыкальной школы искусств №10 им. Е. А. Глебова:
Хороший инструмент, очень красивый, как видите. Именно такие арфы используются в оркестре симфоническом. Это возможность сделать шаг даже в будущую профессию для ученика, так как это уже серьезное занятие.   

Здесь учились Ксения Ситник и Андрей Кунец. Показываем подготовку музыкальных школ Минска к новому учебному году

Школа имени Глебова, находящаяся в здании XVII века, – сама по себе ценность. Здесь три образцовых коллектива (два оркестра и хор). Школу закончили Ксения Ситник, Андрей Кунец. В новом учебном году здесь ожидают 900 учеников.   

Здесь учились Ксения Ситник и Андрей Кунец. Показываем подготовку музыкальных школ Минска к новому учебному году

Тамара Куницкая, директор детской музыкальной школы искусств №10 им. Е. А. Глебова:
Инструментальный фонд был (так как школа уже давно эта – мы на пути к 50-летию) у нас на 90 % изношенных инструментов. А вот сейчас уже за несколько лет школа приобрела, Министерство и управление культуры пианино пять единиц. Мы счастливы. Кроме того, рояли.  

Здесь учились Ксения Ситник и Андрей Кунец. Показываем подготовку музыкальных школ Минска к новому учебному году

«Нужно быстро адаптироваться под современные тренды». Чем отличается обучение в частной музыкальной школе и государственной?  

А главное достоинство здесь, в школе №17 в Минске, – «Беларусь». Новенькое пианино школе купил город. Взамен инструмента, прослужившего почти 50 лет.

Здесь учились Ксения Ситник и Андрей Кунец. Показываем подготовку музыкальных школ Минска к новому учебному году

Андрей Довнар, директор детской музыкальной школы искусств №17 Минска:
Конечно, это сочная, колоритная краска инструмента тембровая. Второе – это очень удобная клавиатура. Третье – это сделаны очень хорошие доводчики, педали. За ним комфортно находиться. В-четвертых, он, конечно, очень звучный, потому что инструменты прошлого поколения более глухие, с ними нужна более кропотливая работа.

Здесь учились Ксения Ситник и Андрей Кунец. Показываем подготовку музыкальных школ Минска к новому учебному году

Школа находится в Каменной горке в Минске. Район немаленький – здесь живет 100 тысяч человек. В «музыкалке» учиться будут 400 ребят. Причем дети из многодетных семей (это сделано в рамках мер соцподдержки) – бесплатно.   

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Здесь учились Ксения Ситник и Андрей Кунец. Показываем подготовку музыкальных школ Минска к новому учебному году

Андрей Довнар:
По текущему ремонту были сделаны большие работы. Было заменено крыльцо. Теперь у нас есть  большой красивый парадный вход. Были сделаны лестничные проемы, увеличено светоосвещение, куплены новые музыкальные инструменты, окрашены стены в яркие золотистые цвета. В школе всегда тепло, уютно и комфортно.   

Здесь учились Ксения Ситник и Андрей Кунец. Показываем подготовку музыкальных школ Минска к новому учебному году

Кроме пианино, для учеников приобрели и два баяна «Zonta». Белорусских. Но это инструменты для занятий в школе.  

Здесь учились Ксения Ситник и Андрей Кунец. Показываем подготовку музыкальных школ Минска к новому учебному году

На изготовление одной балалайки уходит месяц. Как в Беларуси делают музыкальные инструменты?  

Первого сентября только в Минске двери распахнут 20 школ. В некоторых идет приемка, остальные – готовы принять учеников. Тех, кто продолжит (или начнет) знакомиться с увлекательным миром музыки.   

Люди в материале: Вероника Чайковская, Тамара Куницкая, Ксения Ситник, Андрей Довнар, Дмитрий Боярович

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе...
 
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