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Здесь учились Ксения Ситник и Андрей Кунец. Показываем подготовку музыкальных школ Минска к новому учебному году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще сотни художественных и музыкальных школ. А это то самое советское наследие, которые мы не разрушили в 90-е и сохранили в наше время.
Только в столице таких школ два десятка, где за весьма символическую плату, а для детей из многодетных семей и вовсе бесплатно, помогут рассмотреть и развить талант вашего ребенка. А здесь важны не только педагоги, хотя они действительно «штучный товар», но и многотысячный арсенал музыкальных инструментов.
А здесь очень важный момент – собственное производство. Говоря экономическим языком, то самое импортозамещение.
Теперь знаменитое произведение Консуэлы Торрес здесь будет звучать чаще. Эта арфа – одно из нескольких приобретений музыкальной школы №10 Минска. И его здесь ждали. Обновка подстегнет детей осваивать древнейший инструмент.
Вероника Чайковская, преподаватель детской музыкальной школы искусств №10 им. Е. А. Глебова:
Школа имени Глебова, находящаяся в здании XVII века, – сама по себе ценность. Здесь три образцовых коллектива (два оркестра и хор). Школу закончили Ксения Ситник, Андрей Кунец. В новом учебном году здесь ожидают 900 учеников.
Тамара Куницкая, директор детской музыкальной школы искусств №10 им. Е. А. Глебова:
А главное достоинство здесь, в школе №17 в Минске, – «Беларусь». Новенькое пианино школе купил город. Взамен инструмента, прослужившего почти 50 лет.
Андрей Довнар, директор детской музыкальной школы искусств №17 Минска:
Школа находится в Каменной горке в Минске. Район немаленький – здесь живет 100 тысяч человек. В «музыкалке» учиться будут 400 ребят. Причем дети из многодетных семей (это сделано в рамках мер соцподдержки) – бесплатно.
Андрей Довнар:
Кроме пианино, для учеников приобрели и два баяна «Zonta». Белорусских. Но это инструменты для занятий в школе.
Первого сентября только в Минске двери распахнут 20 школ. В некоторых идет приемка, остальные – готовы принять учеников. Тех, кто продолжит (или начнет) знакомиться с увлекательным миром музыки.
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Здесь учились Ксения Ситник и Андрей Кунец. Показываем подготовку музыкальных школ Минска к новому учебному году
Новости Беларуси. Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе...
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