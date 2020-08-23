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Лукашенко прилетел во Дворец Независимости. Комментарий Натальи Эйсмонт
Источник материала: ОНТ
В нашем распоряжении появились кадры, снятые на телефон, на которых Президент прилетел во Дворец Независимости.
Комментарий дала пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт.
По ее словам, весь сегодняшний день с самого утра Президент Беларуси Александр Лукашенко работал в ситуационном центре во Дворце Независимости, контролировал обстановку.
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В нашем распоряжении появились кадры, снятые на телефон, на которых Президент прилетел во Дворец Независимости. Комментарий дала пресс-секретарь Главы...
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