Лукашенко прилетел во Дворец Независимости. Комментарий Натальи Эйсмонт

Источник материала: ОНТ

В нашем распоряжении появились кадры, снятые на телефон, на которых Президент прилетел во Дворец Независимости.

Комментарий дала пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт.

По ее словам, весь сегодняшний день с самого утра Президент Беларуси Александр Лукашенко работал в ситуационном центре во Дворце Независимости, контролировал обстановку.

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