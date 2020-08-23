|
Неубиваемый и суперснайпер. Как и на какой технике тренируются белорусские лётчики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не может не тревожить обстановка, которая складывается у границ нашего государства. В Польше проходят крупные учения Североатлантического альянса. Подразделения стягивают и в страны Балтии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
За развитием настораживающей ситуации пристально следит Главнокомандующий. По прилету в западный регион сразу разбор ситуации с министром обороны. Еще за неделю до этого разговора мы начали следить за плановыми учениями в нашей стране. Они, кстати, проходят очень часто. Вот, что мы увидели.
Учебно-боевые Як-130 и легендарные штурмовики Су-25, которые еще называют «Грачи», отправляются на задания. Это маневренные и надежные самолеты. Кабина пилота в Су-25 покрыта титановой броней, все важные элементы обшиты титаном и продублированы, то есть всегда есть подстраховка в случае отказа системы. В Афганистане «Грача» называли неубиваемым.
А у его напарника – Як-130 – совершенная аэродинамика, то есть высокие летные качества. К тому же он суперснайпер – с предельной точностью поражает цель даже через облака.
Эдуард Жмакин, заместитель командира 116-й гвардейской штурмовой авиабазы:
Самолеты летают парами и днем, и ночью практически при любых погодных условиях. Воздушное пространство над лидской авиабазой расписано по часам. Этот Як-130 только что вернулся с задания. На общение пару минут. Но без лица. Так надо.
Есть такая профессия – Родину защищать. Дело в том, что я выходец из семьи военного офицера. Непосредственно перед тем, как поступить в военную академию, естественно, всю ответственность осознаешь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Не может не тревожить обстановка, которая складывается у границ нашего государства. В Польше проходят крупные учения Североатлантического...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)