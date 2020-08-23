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Неубиваемый и суперснайпер. Как и на какой технике тренируются белорусские лётчики

23.08.2020 21:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Не может не тревожить обстановка, которая складывается у границ нашего государства. В Польше проходят крупные учения Североатлантического альянса. Подразделения стягивают и в страны Балтии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Неубиваемый и суперснайпер. Как и на какой технике тренируются белорусские лётчики

За развитием настораживающей ситуации пристально следит Главнокомандующий. По прилету в западный регион сразу разбор ситуации с министром обороны. Еще за неделю до этого разговора мы начали следить за плановыми учениями в нашей стране. Они, кстати, проходят очень часто. Вот, что мы увидели.

Неубиваемый и суперснайпер. Как и на какой технике тренируются белорусские лётчики

Учебно-боевые Як-130 и легендарные штурмовики Су-25, которые еще называют «Грачи», отправляются на задания. Это маневренные и надежные самолеты. Кабина пилота в Су-25 покрыта титановой броней, все важные элементы обшиты титаном и продублированы, то есть всегда есть подстраховка в случае отказа системы. В Афганистане «Грача» называли неубиваемым.

«Связь с реальностью я, наверное, уже потеряла». Взлетаем на тренажере для самолёта Як-130

Неубиваемый и суперснайпер. Как и на какой технике тренируются белорусские лётчики

А у его напарника – Як-130 – совершенная аэродинамика, то есть высокие летные качества. К тому же он суперснайпер – с предельной точностью поражает цель даже через облака.

Неубиваемый и суперснайпер. Как и на какой технике тренируются белорусские лётчики

Эдуард Жмакин, заместитель командира 116-й гвардейской штурмовой авиабазы:
В учениях участвуют летчики, получившие практический опыт выполнения полетов, а также молодые летчики, которые тем самым совершенствуют свои летные навыки.

Неубиваемый и суперснайпер. Как и на какой технике тренируются белорусские лётчики

Самолеты летают парами и днем, и ночью практически при любых погодных условиях. Воздушное пространство над лидской авиабазой расписано по часам. Этот Як-130 только что вернулся с задания. На общение пару минут. Но без лица. Так надо.

Неубиваемый и суперснайпер. Как и на какой технике тренируются белорусские лётчики

Есть такая профессия Родину защищать. Дело в том, что я выходец из семьи военного офицера. Непосредственно перед тем, как поступить в военную академию, естественно, всю ответственность осознаешь.

Люди в материале: Эдуард Жмакин, Галина Буро

 
 
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Новости Беларуси. Не может не тревожить обстановка, которая складывается у границ нашего государства. В Польше проходят крупные учения Североатлантического...
 
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