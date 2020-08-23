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Александр Лукашенко: дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Церкви, костелы – не для политики», – такое мнение высказал Александр Лукашенко в Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слава богу, хоть вы и все мы в Беларуси – в национальном вопросе у нас порядок. У нас нет озлобленности поляков на русских, русских на литовцев, литовцев на поляков. Ни в коем случае нельзя допустить межнациональной розни. Это будет последнее, что мы сделаем, прежде чем поставим крест на нашей многонациональной стране.
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Новости Беларуси. «Церкви, костелы – не для политики», – такое мнение высказал Александр Лукашенко в Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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