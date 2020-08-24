|
Неустойчивая воздушная масса накрыла Беларусь
Источник материала: Навiны
Сегодня днем погоду на территории Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Балтийского моря.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В отдельных местах пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер юго-западный, западный умеренный (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:
Брест +25..+27°C (вероятность осадков 5-10%);
Витебск +23..+25°C (вероятность осадков 5-10%);
Гомель +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
Гродно +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%);
Могилев +23..25°C (вероятность осадков 10-15%);
Минск +23..25°C (вероятность осадков 5-10%).
Только самые важные новости в наших каналах в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня днем погоду на территории Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Балтийского моря.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)