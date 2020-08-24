Доходы и имущество белорусов за рубежом станут известны налоговой

Беларусь будет обмениваться налоговой информацией в рамках СНГ. Начиная с 2021 года, наши налоговики станут получать все данные о зарубежных доходах и имуществе белорусов в семи странах.



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Беларусь стала первой с конца

Страны СНГ и раньше обменивались налоговой информацией, но делали это по отдельным запросам своих госорганов, а точнее, налоговых служб. Теперь они договорились, что все сведения будут поступать к ним в автоматическом режиме на взаимной основе и в двустороннем порядке.

Важно. Автообмен налоговой информацией внутри Содружества стоит учитывать гражданам, которые задекларировали налоговое резидентство в другой стране СНГ, но фактически проживают в Беларуси.

Это важная новость и для тех, кто не раскрыл налоговикам сведения о своих доходах и активах в странах СНГ.

С этой целью осенью 2018 года в Астане премьер-министры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана подписали протокол об обмене информацией в электронном виде между странами СНГ для осуществления налогового администрирования.

После этого страны начали принимать законы о ратификации протокола и назначать дату его вступления в силу.

Так, для России согласно закону № 37-ФЗ от 1 марта 2020 года протокол вступил в силу 11 апреля этого года.

Беларусь ратифицировала документ последней. 22 августа на Национальном правовом интернет-портале был опубликован закон № 53-З от 18 августа 2020 «О присоединении Республики Беларусь к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между государствами — участниками СНГ для осуществления налогового администрирования».

Что касается Украины, то эта страна свела свое взаимодействие с СНГ до минимума и не будет автоматически обмениваться налоговой информацией.

Молдова, еще один участник СНГ, пока не ратифицировала протокол. Как и Украина, Молдова намерена присоединиться к Common Reporting Standard (CRS).

Этот стандарт отчетности об обмене налоговыми сведениями разработан международной структурой со штабом-квартирой в Париже — Организацией экономического сотрудничества и развития.

Луч света в царстве теневых финансов

Протокол позволит странам СНГ эффективнее администрировать налоговые платежи и контролировать, чтобы налоги поступали в бюджет своевременно и полностью.

Кроме того, документ поможет сократить теневую экономику, противостоять сокрытию капиталов за рубежом и уклонению от уплаты налогов.

Обмениваться информацией о доходах и имуществе налоговых резидентов (юридических и физических лиц) одной страны, которые они получают или владеют в другом государстве, страны СНГ будут ежегодно по итогам отчетного года.

Сами сведения станут передаваться по электронным каналам связи с применением средств криптографической защиты.

Важно и то, что информация, получаемая по протоколу, будет конфиденциальной, и использовать ее в коммерческих целях государства не станут.

При этом в статье 10 протокола сказано, что он заключен на неопределенный срок.

Все тайное становится явным

Таким образом МНС Беларуси будет автоматически получать данные о зарубежных доходах и имуществе белорусских плательщиков — организаций и граждан.

Благодаря этим сведениям белорусские налоговики станут определять налоговые обязательства плательщиков и пресекать схемы вывода капитала за рубеж — в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.

Какие именно сведения получит налоговая служба

МНС станут известны зарубежные доходы граждан от работы по найму, вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, дивиденды, роялти (в том числе доходы от объектов интеллектуальной собственности), доходы от операций с ценными бумагами, доходы от отчуждения долей в уставном фонде (капитале) юридического лица или отчуждения недвижимости, а также другие доходы.

В отношении организаций МНС узнает про:

- доходы юридического лица, облагаемые налогом у источника выплаты в другом государстве.

Это дивиденды, доходы по долговым обязательствам, роялти (в том числе доходы от объектов интеллектуальной собственности), доходы от сдачи в аренду имущества, доходы от отчуждения ценных бумаг, доходы от отчуждения акций, долей и паев, доходы от отчуждения движимого и недвижимого имущества, а также о других доходах;

- доходы юридического лица, получаемые от деятельности через постоянное представительство в другом государстве.

Кроме того, налоговики станут обмениваться сведениями о:

- суммах начисленных и уплаченных налогов, в частности, по налогу на имущество и налогу на доходы физических лиц;

- отдельных видах имущества, которое зарегистрировано на территории одного государства, и его собственниках (владельцах), которые являются юридическими лицами или гражданами других стран;

- адресе места жительства гражданина одного государства, который является собственником (владельцем) имущества, что зарегистрировано или находится в другой стране.

Как сообщает Федеральная налоговая служба России, первый тестовый обмен информацией в рамках протокола состоится до конца лета.

В штатном же режиме государства СНГ, включая Беларусь, начнут передавать налоговую информацию с 2021 года.