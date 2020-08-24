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Доходы и имущество белорусов за рубежом станут известны налоговой
Источник материала: Навiны
Беларусь будет обмениваться налоговой информацией в рамках СНГ. Начиная с 2021 года, наши налоговики станут получать все данные о зарубежных доходах и имуществе белорусов в семи странах.
Беларусь стала первой с конца
Страны СНГ и раньше обменивались налоговой информацией, но делали это по отдельным запросам своих госорганов, а точнее, налоговых служб. Теперь они договорились, что все сведения будут поступать к ним в автоматическом режиме на взаимной основе и в двустороннем порядке.
Важно. Автообмен налоговой информацией внутри Содружества стоит учитывать гражданам, которые задекларировали налоговое резидентство в другой стране СНГ, но фактически проживают в Беларуси.
Это важная новость и для тех, кто не раскрыл налоговикам сведения о своих доходах и активах в странах СНГ.
С этой целью осенью 2018 года в Астане премьер-министры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана подписали
После этого страны начали принимать законы о ратификации протокола и назначать дату его вступления в силу.
Так, для России согласно закону № 37-ФЗ от 1 марта 2020 года протокол вступил в силу 11 апреля этого года.
Беларусь ратифицировала документ последней. 22 августа на Национальном правовом интернет-портале был опубликован
Что касается Украины, то эта страна свела свое взаимодействие с СНГ до минимума и не будет автоматически обмениваться налоговой информацией.
Молдова, еще один участник СНГ, пока не ратифицировала протокол. Как и Украина, Молдова намерена присоединиться к Common Reporting Standard (CRS).
Этот стандарт отчетности об обмене налоговыми сведениями разработан международной структурой со штабом-квартирой в Париже — Организацией экономического сотрудничества и развития.
Луч света в царстве теневых финансов
Протокол позволит странам СНГ эффективнее администрировать налоговые платежи и контролировать, чтобы налоги поступали в бюджет своевременно и полностью.
Кроме того, документ поможет сократить теневую экономику, противостоять сокрытию капиталов за рубежом и уклонению от уплаты налогов.
Обмениваться информацией о доходах и имуществе налоговых резидентов (юридических и физических лиц) одной страны, которые они получают или владеют в другом государстве, страны СНГ будут ежегодно по итогам отчетного года.
Сами сведения станут передаваться по электронным каналам связи с применением средств криптографической защиты.
Важно и то, что информация, получаемая по протоколу, будет конфиденциальной, и использовать ее в коммерческих целях государства не станут.
При этом в статье 10 протокола сказано, что он заключен на неопределенный срок.
Все тайное становится явным
Таким образом МНС Беларуси будет автоматически получать данные о зарубежных доходах и имуществе белорусских плательщиков — организаций и граждан.
Благодаря этим сведениям белорусские налоговики станут определять налоговые обязательства плательщиков и пресекать схемы вывода капитала за рубеж — в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.
Какие именно сведения получит налоговая служба
МНС станут известны зарубежные доходы граждан от работы по найму, вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, дивиденды, роялти (в том числе доходы от объектов интеллектуальной собственности), доходы от операций с ценными бумагами, доходы от отчуждения долей в уставном фонде (капитале) юридического лица или отчуждения недвижимости, а также другие доходы.
В отношении организаций МНС узнает про:
- доходы юридического лица, облагаемые налогом у источника выплаты в другом государстве.
Это дивиденды, доходы по долговым обязательствам, роялти (в том числе доходы от объектов интеллектуальной собственности), доходы от сдачи в аренду имущества, доходы от отчуждения ценных бумаг, доходы от отчуждения акций, долей и паев, доходы от отчуждения движимого и недвижимого имущества, а также о других доходах;
- доходы юридического лица, получаемые от деятельности через постоянное представительство в другом государстве.
Кроме того, налоговики станут обмениваться сведениями о:
- суммах начисленных и уплаченных налогов, в частности, по налогу на имущество и налогу на доходы физических лиц;
- отдельных видах имущества, которое зарегистрировано на территории одного государства, и его собственниках (владельцах), которые являются юридическими лицами или гражданами других стран;
- адресе места жительства гражданина одного государства, который является собственником (владельцем) имущества, что зарегистрировано или находится в другой стране.
Как
В штатном же режиме государства СНГ, включая Беларусь, начнут передавать налоговую информацию с 2021 года.
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Беларусь будет обмениваться налоговой информацией в рамках СНГ. Начиная с 2021 года, наши налоговики станут получать все данные о зарубежных доходах и имуществе...
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