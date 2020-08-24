ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саша, будешь уходить - забери свой мусор. Что пишут протестующие на плакатах

24.08.2020 08:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В отличие от провластных митингов, на которых плакаты однотипные, распечатанные в типографии, на сегодняшнем митинге у большинства людей были оригинальные, нарисованные рукой плакаты.

Саша, будешь уходить - забери свой мусор. Что пишут протестующие на плакатах
1 из 13

Сегодня в Минске состоялся очередной митинг, в котором приняли участие не менее 100 тысяч человек. С собой люди брали национальную символику, у многих были плакаты. «Наша Ніва» сделала подборку некоторых их них.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отличие от провластных митингов, на которых плакаты однотипные, распечатанные в типографии, на сегодняшнем митинге у большинства людей были оригинальные,...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОБСЕ вновь предложила Лукашенко посредничество в разрешении внутриполитического кризиса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика