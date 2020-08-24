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Саша, будешь уходить - забери свой мусор. Что пишут протестующие на плакатах
Источник материала: Партизан
В отличие от провластных митингов, на которых плакаты однотипные, распечатанные в типографии, на сегодняшнем митинге у большинства людей были оригинальные, нарисованные рукой плакаты.
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В отличие от провластных митингов, на которых плакаты однотипные, распечатанные в типографии, на сегодняшнем митинге у большинства людей были оригинальные,...
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