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В Украине напомнили Лукашенко, что дубинки – это путь в никуда

24.08.2020 08:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Украины ответил на заявление пресс-секретаря МИД Беларуси А.Глаза о "заезженных советах".

"Для нас Беларусь - соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся иметь дружеские отношения. Опыт украинской революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда", - говорится в заявлении МИД Украины.

Власти Украины пожелали Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews посоветовал Лукашенко провести новые выборы.

В ответ МИД РБ выпустил своего пресс-секретаря, который сказал, что Беларусь, точнее белорусский режим, ждет поддержки от Украины и не желает слушать "уже заезженные советы".

"… в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", - заявил Глаз.

"Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", - поплескал желчью рупор МИД РБ.

 
 
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МИД Украины ответил на заявление пресс-секретаря МИД Беларуси А.Глаза о "заезженных советах".
 
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