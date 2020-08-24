«Бавария» победила в Лиге чемпионов. Французы расстроились и начали громить Париж

Источник материала: Onliner

Минувшим вечером в Лиссабоне прошел финал Лиги чемпионов, на котором встретились клубы «Бавария Мюнхен» и «Пари Сен-Жермен». Матч закончился победой немцев со счетом 1:0.

В первом тайме были острые моменты у обеих команд: ветеран клуба Роберт Левандовски и его коллеги по команде несколько раз могли отметиться голами, на что следовали быстрые ответы французов — вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру пришлось потрудиться. Однако первый тайм закончился без результативных атак. Начало второго тайма запомнилось более активными действиями немцев, что на 59-й минуте позволило клубу выйти вперед. 24-летний полузащитник Кингсли Коман головой забил мяч в ворота «ПСЖ», которые охранял Кейлор Навас.

Дальше игра вновь выровнялась, «ПСЖ» до последних минут не давали расслабиться «Баварии», однако французам не удавалось сравнять счет, а «Баварии» — повторить гол.

Для «Баварии Мюнхен» это шестая победа в Лиге чемпионов. Команда уже становилась лучшей в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах.

Пока Германия праздновала победу своей команды, во Франции начались беспорядки. Фанаты «ПСЖ» после проигрыша клуба принялись громить Париж, поджигать машины, нападать на силовиков и транспорт полиции, что вынудило органы правопорядка использовать слезоточивый газ и задерживать фанатов:

Tensions en cours autour du Parc des Princes. Les forces de l’ordre reçoivent des projectiles et des feux d’artifice. Plusieurs tirs de gaz lacrymogènes. #PSGBayern #PSG #Bayern #Paris pic.twitter.com/Rslmvi1Vfx — Charles Baudry (@CharlesBaudry) August 23, 2020

При этом в день, когда «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, полиция тоже участвовала в стычках с празднующими болельщиками. Их задерживали за битье витрин и уличные беспорядки.