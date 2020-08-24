|
«Бавария» победила в Лиге чемпионов. Французы расстроились и начали громить Париж
Источник материала: Onliner
Минувшим вечером в Лиссабоне прошел финал Лиги чемпионов, на котором встретились клубы «Бавария Мюнхен» и «Пари Сен-Жермен». Матч закончился победой немцев со счетом 1:0.
В первом тайме были острые моменты у обеих команд: ветеран клуба Роберт Левандовски и его коллеги по команде несколько раз могли отметиться голами, на что следовали быстрые ответы французов — вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру пришлось потрудиться. Однако первый тайм закончился без результативных атак. Начало второго тайма запомнилось более активными действиями немцев, что на 59-й минуте позволило клубу выйти вперед. 24-летний полузащитник Кингсли Коман головой забил мяч в ворота «ПСЖ», которые охранял Кейлор Навас.
Дальше игра вновь выровнялась, «ПСЖ» до последних минут не давали расслабиться «Баварии», однако французам не удавалось сравнять счет, а «Баварии» — повторить гол.
Для «Баварии Мюнхен» это шестая победа в Лиге чемпионов. Команда уже становилась лучшей в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах.
Пока Германия праздновала победу своей команды, во Франции
При этом в день, когда «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, полиция тоже участвовала в стычках с празднующими болельщиками. Их задерживали за битье витрин и уличные беспорядки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минувшим вечером в Лиссабоне прошел финал Лиги чемпионов, на котором встретились клубы «Бавария Мюнхен» и «Пари Сен-Жермен». Матч закончился победой немцев со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)