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Установилось двоевластие

24.08.2020 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По итогам 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу в турнирной таблице вновь установилось двоевластие.

Установилось двоевластие
Фото с сайта newgrodno.by

Вот все результаты:

«Слуцк» — «Динамо» (Мн) — 1:2;

«Ислочь» — «Шахтер» — 4:2;

«Динамо» (Бр) — «Белшина» — 1:2;

«Энергетик-БГУ» — «Смолевичи» — 4:1;

«Городея» — «Рух» — 1:3;

«Славия» — «Витебск» — 1:1;

«Торпедо-БелАЗ» — «Минск» — 1:1;

«Неман» — БАТЭ — 0:2.

Положение команд теперь следующее:

  1. Шахтер — 43 очка (после 22 матчей);
  2. БАТЭ — 43 (22);
  3. Неман — 38 (21);
  4. Торпедо-БелАЗ — 35 (22);
  5. Ислочь — 35 (22);
  6. Энергетик-БГУ — 34 (22);
  7. Рух — 33 (22);
  8. Динамо (Мн) — 33 (21);
  9. Витебск — 30 (22);
  10. Динамо (Бр) — 29 (20);
  11. Славия — 24 (20);
  12. Слуцк — 21 (21);
  13. Городея — 20 (22);
  14. Минск — 19 (19);
  15. Белшина — 19 (22);
  16. Смолевичи — 14 (20).
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По итогам 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу в турнирной таблице вновь установилось двоевластие.
 
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