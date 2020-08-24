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Установилось двоевластие
Источник материала: Навiны
По итогам 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу в турнирной таблице вновь установилось двоевластие.
Вот все результаты:
«Слуцк» — «Динамо» (Мн) — 1:2;
«Ислочь» — «Шахтер» — 4:2;
«Динамо» (Бр) — «Белшина» — 1:2;
«Энергетик-БГУ» — «Смолевичи» — 4:1;
«Городея» — «Рух» — 1:3;
«Славия» — «Витебск» — 1:1;
«Торпедо-БелАЗ» — «Минск» — 1:1;
«Неман» — БАТЭ — 0:2.
Положение команд теперь следующее:
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По итогам 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу в турнирной таблице вновь установилось двоевластие.
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