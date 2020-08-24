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Лукашенко: "Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберёмся"

24.08.2020 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко пообещал силовикам "разобраться" с протестами

Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников силовых структур, охранявших дворец Независимости, и пообещал "разобраться" с протестующими.

"Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберёмся", - сказал Лукашенко. Видео общения распространено близким к пресс-службе президента Telegram-каналом "Пул первого".


фото радио Свобода

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Лукашенко пообещал силовикам "разобраться" с протестами
 
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