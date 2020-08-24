|
Нулевые НДС и бонусы для стартапов: чем соседние страны привлекают IT-компании
Источник материала: Onliner
Нулевой НДС, отсутствие налога на прибыль, уплата 1% валовой выручки и множество других привилегий — о льготах для резидентов Парка высоких технологий знают, кажется, и не связанные с IT-сферой люди. Но другие страны тоже быстро поняли, что IT-компании можно и нужно поддерживать: это высокие зарплаты, привлечение иностранных специалистов и инвестиций, да и в целом IT хорошо работает на престиж страны. Мы изучили, как соседние страны поддерживают технологичные компании.
Россия
У всех на слуху основанный в 2010 году инновационный центр «Сколково», который задумывался как комплекс с особыми условиями для IT-компаний и научно-технических организаций. Вступление в «Сколково» происходит через подачу заявки, которую рассматривает руководство, — все примерно так же, как в ПВТ.
Проект состоит из четырех кластеров: IT, биомедицина и агро, энергетика, а также промышленность (включая ядерные и космические технологии). Претендовать на статус резидента может компания, чья особая технология так или иначе подходит под любое из указанных направлений.
Резидент «Сколково» получает два важных бонуса: льготы и гранты. Льготы выглядят так: нулевые НДС, налог на прибыль и беспошлинный ввоз оборудования — но не любого, а того, что необходимо для научно-исследовательской деятельности компании. Гранты для резидентов делятся на несколько категорий в зависимости от сумм. Вилка приличная — от 1,5 млн до 300 млн российских рублей (от 50,5 тыс. до 10,1 млн белорусских). Причем эти средства «Сколково» предоставляет на безвозмездной основе: деньги не нужно возвращать, комплекс не требует долю в компании.
Также этим летом власти России
Зарплата в российской IT-отрасли варьируется от 54 тыс. российских рублей (1820 белорусских) до 170 тыс. (5700), по
Польша
Страна не выделяет IT-компании в отдельную категорию для предоставления особых льгот. Главным здесь является налог на прибыль, и он варьируется в зависимости от суммы. Для компаний с годовой прибылью более €2 млн
Другой интересный момент —
Средняя
Литва
В Вильнюсе с 2016 года работает крупнейший в Балтике технопарк Vilnius Tech Park, однако это частная инициатива, а не государственная. Он представляет собой бизнес-хаб, ориентированный на развитие стартапов: работа в сообществе единомышленников, поиск инвестиций через представителей фондов и так далее.
Страна
Зарплаты в IT-секторе Литвы
Латвия
Эта страна очень любит стартапы: для них
Первый — фиксированный налог с зарплаты. Обычно в Латвии он составляет 35,09%: 11% списывается непосредственно с зарплаты сотрудника, а еще 24,09% оплачивает работодатель. Для стартапов действует единая сумма — €301,77 за сотрудника вне зависимости от его зарплаты. Эта цифра получилась так: минимальную зарплату в Латвии (€430) умножили на два. Получается, если работодатель платит сотруднику более €860 в месяц, фиксированный налог уже позволяет экономить.
Второй бонус, который касается уже не только стартапов, но и всех остальных компаний, — нулевой корпоративный налог на прибыль, если эти средства будут инвестированы обратно в компанию. Остается индивидуальный подоходный налог, он дифференцированный: 20, 23 или 31,4%. При этом сотрудники компании-стартапа подоходный налог не платят.
Наконец, государство возвращает 45% от суммы зарплаты высококвалифицированного специалиста, чьи компетенции подтверждаются следующими критериями: опыт в отрасли от трех лет либо ученая степень (магистр наук или кандидат наук в сфере, в которой работает стартап).
Зарплаты в евро
Украина
В Украине уже восемь лет
Сперва,
Претендовать на льготы можно после того, как компания четыре квартала подряд соответствовала перечисленным выше видам деятельности. Есть и другие требования: удельный вес доходов от осуществления видов деятельности индустрии программной продукции — не менее 70% от всех доходов, нет налогового долга и постановления о банкротстве, а также стоимость основных средств или нематериальных активов больше 50-кратного размера минимальной зарплаты по состоянию на 1 января отчетного года.
Сами льготы выглядят так: освобождение от НДС операций по поставке программной продукции (сайты, сервисы, операционные системы, программы) и криптографических средств защиты информации. При этом до 2015 года
Зарплата в украинском IT-секторе
15.6" 1920 x 1080 IPS, AMD Ryzen 5 3500U 2100 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce MX230 2 ГБ, без ОС, цвет крышки темно-серый
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нулевой НДС, отсутствие налога на прибыль, уплата 1% валовой выручки и множество других привилегий — о льготах для резидентов Парка высоких технологий знают,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)