Нулевые НДС и бонусы для стартапов: чем соседние страны привлекают IT-компании

Источник материала: Onliner Нулевой НДС, отсутствие налога на прибыль, уплата 1% валовой выручки и множество других привилегий — о льготах для резидентов Парка высоких технологий знают, кажется, и не связанные с IT-сферой люди. Но другие страны тоже быстро поняли, что IT-компании можно и нужно поддерживать: это высокие зарплаты, привлечение иностранных специалистов и инвестиций, да и в целом IT хорошо работает на престиж страны. Мы изучили, как соседние страны поддерживают технологичные компании.

Россия

У всех на слуху основанный в 2010 году инновационный центр «Сколково», который задумывался как комплекс с особыми условиями для IT-компаний и научно-технических организаций. Вступление в «Сколково» происходит через подачу заявки, которую рассматривает руководство, — все примерно так же, как в ПВТ.

Проект состоит из четырех кластеров: IT, биомедицина и агро, энергетика, а также промышленность (включая ядерные и космические технологии). Претендовать на статус резидента может компания, чья особая технология так или иначе подходит под любое из указанных направлений.

Резидент «Сколково» получает два важных бонуса: льготы и гранты. Льготы выглядят так: нулевые НДС, налог на прибыль и беспошлинный ввоз оборудования — но не любого, а того, что необходимо для научно-исследовательской деятельности компании. Гранты для резидентов делятся на несколько категорий в зависимости от сумм. Вилка приличная — от 1,5 млн до 300 млн российских рублей (от 50,5 тыс. до 10,1 млн белорусских). Причем эти средства «Сколково» предоставляет на безвозмездной основе: деньги не нужно возвращать, комплекс не требует долю в компании.

Также этим летом власти России заговорили о налоговом маневре для IT-компаний. Подробности озвучил Владимир Путин, поэтому можно с большой вероятностью предположить, что проект по льготам подпишут в таком же виде (или близком к нему). Президент России видит IT-льготы так: снижение страховых взносов с 14 до 7,6%, налога на прибыль — с 20 до 3%. При этом есть информация, что получить новые льготы смогут компании, у которых минимум 90% дохода приносят продажа софта и услуги по его разработке. Однако все это нужно как-то компенсировать, и Минкомсвязи уже предложило возможное решение: отменить нулевой НДС на продажу программного обеспечения с начала следующего года. В каком именно виде будут приняты льготы и как Россия их компенсирует, пока неизвестно.

Зарплата в российской IT-отрасли варьируется от 54 тыс. российских рублей (1820 белорусских) до 170 тыс. (5700), по данным SalaryExplorer, однако здесь приведено среднее значение по всей стране — а уровень доходов в разных регионах значительно отличается. Так, зарплата разработчика-«сеньора» в крупной IT-компании в Москве может легко превышать 200 тыс. российских рублей (6700 тыс. белорусских).

Польша

Страна не выделяет IT-компании в отдельную категорию для предоставления особых льгот. Главным здесь является налог на прибыль, и он варьируется в зависимости от суммы. Для компаний с годовой прибылью более €2 млн действует налог в 19%, а для всех, у кого прибыль ниже, он составляет 9%. Причем с 1 января этого года Польша сделала послабление: раньше для 9-процентного налога прибыль не должна была превышать €1,2 млн.

Другой интересный момент — льготы для молодых сотрудников. Люди до 26 лет, чей годовой доход не превышает 85,5 тыс. злотых (почти €20 тыс., или 59,9 тыс. рублей), освобождаются от налога на зарплату. Сам налог тоже прогрессивный: 18% при годовом доходе до 85,5 тыс. злотых, если сумма больше, налог будет составлять 32%.

Средняя зарплата в IT-компании в Польше — 7590 злотых (примерно 5,1 тыс. рублей). Нижняя планка находится на уровне 4000 злотых (2600 рублей), а верхней, по сути, и нет — 12,4 тыс. злотых (8300 рублей) и больше.

Литва

В Вильнюсе с 2016 года работает крупнейший в Балтике технопарк Vilnius Tech Park, однако это частная инициатива, а не государственная. Он представляет собой бизнес-хаб, ориентированный на развитие стартапов: работа в сообществе единомышленников, поиск инвестиций через представителей фондов и так далее.



LinkedIn Территория Vilnius Tech Park. Изображение:

Страна установила налог на прибыль для юрлиц в размере 15%. Если прибыль превышает €2 млн в год, действует повышенная ставка — 20% (с января этого года по 2022-й). При этом компании с численностью до 10 сотрудников и годовой прибылью до €300 тыс. платят 5-процентный налог. При этом социальная защита обойдется в 37,5%, однако сумма не может превышать €20,7 тыс. в год.

Зарплаты в IT-секторе Литвы начинаются примерно от €820 (2400 рублей) и доходят до €2360 (7000).

Латвия

Эта страна очень любит стартапы: для них действуют серьезные послабления по налогам с 1 января 2017 года. Под критерий подходит «инновационный масштабируемый бизнес с высоким экономическим потенциалом». Для компаний на ранней стадии развития есть три важных бонуса.

Первый — фиксированный налог с зарплаты. Обычно в Латвии он составляет 35,09%: 11% списывается непосредственно с зарплаты сотрудника, а еще 24,09% оплачивает работодатель. Для стартапов действует единая сумма — €301,77 за сотрудника вне зависимости от его зарплаты. Эта цифра получилась так: минимальную зарплату в Латвии (€430) умножили на два. Получается, если работодатель платит сотруднику более €860 в месяц, фиксированный налог уже позволяет экономить.

Второй бонус, который касается уже не только стартапов, но и всех остальных компаний, — нулевой корпоративный налог на прибыль, если эти средства будут инвестированы обратно в компанию. Остается индивидуальный подоходный налог, он дифференцированный: 20, 23 или 31,4%. При этом сотрудники компании-стартапа подоходный налог не платят.

Наконец, государство возвращает 45% от суммы зарплаты высококвалифицированного специалиста, чьи компетенции подтверждаются следующими критериями: опыт в отрасли от трех лет либо ученая степень (магистр наук или кандидат наук в сфере, в которой работает стартап).

Зарплаты в евро получаются примерно такие: нижняя планка — на уровне €930, средняя — €1800, а высокий уровень доходит почти до €3000.

Украина

В Украине уже восемь лет действует закон №5091-VI «О внесении изменений в раздел XX „Переходные положения“ Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии программной продукции». Он установил особые льготы для IT-компаний.

Сперва, указывает ресурс minfin.com.ua, юрлицу нужно зарегистрироваться как субъект «индустрии программной продукции». Среди видов деятельности, которые попадают под этот критерий, — издание ПО, программирование, консультирование по вопросам информатизации, управление компьютерным оборудованием, создание и внедрение IT-комплексов, систем и сетей, обработка данных и размещение информации на веб-узлах.

Претендовать на льготы можно после того, как компания четыре квартала подряд соответствовала перечисленным выше видам деятельности. Есть и другие требования: удельный вес доходов от осуществления видов деятельности индустрии программной продукции — не менее 70% от всех доходов, нет налогового долга и постановления о банкротстве, а также стоимость основных средств или нематериальных активов больше 50-кратного размера минимальной зарплаты по состоянию на 1 января отчетного года.

Сами льготы выглядят так: освобождение от НДС операций по поставке программной продукции (сайты, сервисы, операционные системы, программы) и криптографических средств защиты информации. При этом до 2015 года действовал еще и сниженный налог на прибыль — 5%. Однако затем эту льготу отменили, и сейчас IT-компании платят стандартные для украинских юрлиц 18%. Льготы начали действовать с 1 января 2013 года, они установлены на 10 лет, то есть актуальны до первого дня 2023-го.

Зарплата в украинском IT-секторе начинается от 12 тыс. гривен (1090 рублей) и доходит до 37,6 тыс. (3415), средняя — 23,1 тыс. (2100).

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