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Видеофакт: Лукашенко в бронежилете и с автоматом

24.08.2020 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко прилетел во Дворец независимости. Из вертолета вышел с автоматом и спросил, не осталось ли кого «там»

Видеофакт: Лукашенко в бронежилете и с автоматом
фото brestcity.com
Эти кадры, похоже, видели все: их распространил телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом Калашникова (без магазина) в руках и уточнил у охраны, остался ли кто-то еще «там». 
Рядом с президентом идет его 15-летний сын Николай: в камуфляжной форме, бронежилете и с автоматом — тоже без магазина.

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт: Весь сегодняшний день с самого утра Александр Лукашенко работал в ситуационном центре во Дворце независимости, контролировал обстановку. В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли можно сказать на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во Дворце. Впрочем, наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило ненадолго. Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении. После этого президент вызвал вертолет и облетел город. С высоты посмотрел на так называемый митинг. Также контролировал обстановку. 

Видео TUT.BY
 
 
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Лукашенко прилетел во Дворец независимости. Из вертолета вышел с автоматом и спросил, не осталось ли кого «там»
 
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