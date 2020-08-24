Видеофакт: Лукашенко в бронежилете и с автоматом

телеграм-канал « Пул Первого». Лукашенко вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом Калашникова (без магазина) в руках и уточнил у охраны, остался ли кто-то еще «там». Эти кадры, похоже, видели все: их распространилПул Первого». Лукашенко вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом Калашникова (без магазина) в руках и уточнил у охраны, остался ли кто-то еще «там».

Рядом с президентом идет его 15-летний сын Николай: в камуфляжной форме, бронежилете и с автоматом — тоже без магазина.





Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт: Весь сегодняшний день с самого утра Александр Лукашенко работал в ситуационном центре во Дворце независимости, контролировал обстановку. В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли можно сказать на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во Дворце. Впрочем, наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило ненадолго. Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении. После этого президент вызвал вертолет и облетел город. С высоты посмотрел на так называемый митинг. Также контролировал обстановку.





Видео TUT.BY