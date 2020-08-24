Грозы и дожди: штормовое предупреждение объявили в Беларуси на понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Желтый уровень опасности объявили в Беларуси на понедельник из-за дождей и гроз, об этом сообщили в Белгидрометцентре.

На прошлой неделе штормовое предупреждение синоптики объявляли в республике ежедневно. Новая неделя также начинается с опасных погодных явлений.

"24 августа местами по республике ожидаются грозы, по востоку в отдельных районах – сильные дожди", - рассказали в Белгидрометцентре.

В понедельник в течение дня будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ожидается юго-западный, западный умеренный ветер, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха днем будет достигать +21..+27°C.

В Минске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Прогнозируется юго-западный, западный умеренный ветер. В середине дня воздух прогреется до +23..+25°C, вечером температура снизится до +17..+19°C.