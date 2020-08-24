|
На границе образовались большие очереди
Источник материала: Навiны
На европейском направлении белорусской границы вновь образовались большие очереди.
По данным Госпогранкомитета на 08:00 24 августа, выезда в страны Евросоюза ожидают около 700 грузовиков.
Самые длинные очереди как обычно на границе с Литвой — более 520:
Также немало стоит на выезд в Латвию — более 150:
На этом фоне ситуация на польском направлении практически штиль:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На европейском направлении белорусской границы вновь образовались большие очереди. По данным Госпогранкомитета на 08:00 24 августа, выезда в страны Евросоюза...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)