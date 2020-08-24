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На границе образовались большие очереди

24.08.2020 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На европейском направлении белорусской границы вновь образовались большие очереди.

По данным Госпогранкомитета на 08:00 24 августа, выезда в страны Евросоюза ожидают около 700 грузовиков.

Самые длинные очереди как обычно на границе с Литвой — более 520:

  • «Каменный Лог» — более 220;
  • «Привалка» — более 150;
  • «Котловка» — более 80;
  • «Бенякони» — более 70.

Также немало стоит на выезд в Латвию — более 150:

  • «Григоровщина» — более 100;
  • «Урбаны» — более 50.

На этом фоне ситуация на польском направлении практически штиль:

  • «Брузги» — более 20.
 
 
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На европейском направлении белорусской границы вновь образовались большие очереди. По данным Госпогранкомитета на 08:00 24 августа, выезда в страны Евросоюза...
 
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