На границе образовались большие очереди

На европейском направлении белорусской границы вновь образовались большие очереди.

По данным Госпогранкомитета на 08:00 24 августа, выезда в страны Евросоюза ожидают около 700 грузовиков.

Самые длинные очереди как обычно на границе с Литвой — более 520:

«Каменный Лог» — более 220;

«Привалка» — более 150;

«Котловка» — более 80;

«Бенякони» — более 70.

Также немало стоит на выезд в Латвию — более 150:

«Григоровщина» — более 100;

«Урбаны» — более 50.

На этом фоне ситуация на польском направлении практически штиль: