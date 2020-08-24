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Вышел первый трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном (видео)
Источник материала: Onliner
Warner Bros. выпустила дебютный трейлер «Бэтмена», постановкой которого занят режиссер Мэтт Ривз. Главную роль в ленте исполнит Роберт Паттинсон.
В мрачном трейлере нам показывают Готэм, который, как обычно, охвачен криминалом. Из полиции за все отдувается Джеймс Гордон, чей образ воплотит Джеффри Райт. Он расследует убийство, на месте преступления есть лишь одна улика — запись «От таинственного друга… Давай сыграем в игру, только ты и я». Записка адресуется Бэтмену.
Также в боевике появится Женщина-кошка, роль исполнит Зои Кравиц.
Премьера «Бэтмена» состоится 1 октября следующего года.
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Warner Bros. выпустила дебютный трейлер «Бэтмена», постановкой которого занят режиссер Мэтт Ривз. Главную роль в ленте исполнит Роберт Паттинсон.Читать далее…
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