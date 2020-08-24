Volkswagen приступил к выпуску электрического кроссовера ID.4

Источник материала: Tut.by

В Volkswagen, не дожидаясь официальной премьеры кроссовера ID.4, объявили о начале серийного производства электрического SUV на своем заводе в Цвиккау.





ID.4 после хетчбэка ID.3 является второй моделью в новом семействе электромобилей Volkswagen, в основу которых ляжет модульная платформа MEB. В связи с запуском серийного производства ID.4 предприятие в Цвиккау посетил Ральф Брандштеттер, генеральный директор бренда Volkswagen. Впрочем, внешность самого кроссовера в компании пока не раскрывают, хотя раньше немцы поделились снимками модели в легком камуфляже. Кроме того, в июне в Сеть попали изображения ID.4 для китайского рынка, причем речь шла сразу о двух вариантах кроссовера.





В Цвиккау же освоен выпуск ID.4 для европейского рынка, а в 2022 году производство электрического кроссовера начнется и на американском заводе концерна в Чаттануге. Технических подробностей о машине пока нет, но известно, что поначалу ID.4 будет доступен только с задним приводом, а позже в гамме появится и полноприводный вариант с двумя электромоторами. Также в компании заявляют, что пробег кроссовера на одном заряде батареи будет достигать 500 км.





Все подробности о новом электромобиле Volkswagen не за горами — полностью ID.4 будет рассекречен в конце сентября.