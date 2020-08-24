Жители Литвы встали в живую цепь солидарности со свободными беларусами

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Жители Литвы в воскресенье, 23 августа, выстроились в живую цепь в знак солидарности со сторонниками перемен в Беларуси, выступающими против признания итогов президентских выборов в республике.

За руки взялись почти 50 тыс. человек, образовав живую цепь от Вильнюса до деревни Мядининкай, находящейся у границы с Беларусью. Протяженность живой цепи составила 32 км.

Участники акции под названием «Путь свободы» были одеты в белую одежду, держали в руках флаги Литвы или национальные флаги Беларуси, а также гладиолусы, передает РБК со ссылкой на BNS.

В акции участвовали президент Литвы Гитанас Науседа, экс-президенты страны Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, а также председатель сейма Викторас Пранцкетис, министры, члены сейма и мэры.

Аналогичная акция под названием «Балтийский путь» прошла 23 августа 1989 года. Тогда в живую цепь от Вильнюса через Ригу до Таллина выстроились более 1 млн человек. Тогда участники акции продемонстрировали всему миру желание народов Прибалтики восстановить свою государственную независимость и их солидарность в этом стремлении.

После окончания акции во дворе Мядининкайского замка состоялись концерт и телемарафон в поддержку Беларуси. Собранные средства планируется направить организации BY Help, которая с 2017 года оказывает помощь раненым и арестованным, а также белорусам и их семьям, подвергшимся преследованиям.

Накануне, Лукашенко поручил силовым ведомствам любой ценой не допустить реализацию идеи выстроить живую цепь Вильнюс-Минск-Киев.

«Еще один момент, который не может не настораживать нас, мы также с президентом Путиным это обсуждали: вы видите не только заявление этих государств, которые находятся на западе от нас, не только их предложение. Но интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить «ланцуг» от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тыс. человек», — сказал Лукашенко.