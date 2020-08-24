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Что происходит с ценами на нефть
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром в понедельник, 24 августа.
Как свидетельствуют данные электронных торгов на 08:40, эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях:
Ранее эксперты предупреждали, как
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Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром в понедельник, 24 августа. Как свидетельствуют данные электронных торгов на 08:40, эталонные марки нефти...
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