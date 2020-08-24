Спортсмены показали, как зарядиться энергией с помощью агрофитнеса

Источник материала: Tut.by

Жесткий стресс, в котором мы все сейчас живем, сказывается не только на настроении, но и на физическом состоянии. Вместе с профессиональными спортсменами мы подобрали ряд упражнений для тех, кто решит перезагрузиться и поехать на дачу. С их помощью вы не только соберете урожай и наведете порядок на грядках, но и зарядитесь энергией, которая нам всем сейчас так нужна.

Используем дачу как тренажерный зал

Мария Ермак — фитнес-тренер, многократная чемпионка и рекордсменка Беларуси по пауэрлифтингу, победительница множества международных соревнований. Владимир Верховодка — чемпион РБ по пауэрлифтингу, вице-чемпион РБ по жиму штанги лежа, тренер выступающих спортсменов по пауэрлифтингу и бодибилдингу.

Владимир и Мария — супруги, вместе они уже 6 лет. Мария — действующий спортсмен, Владимир — ее персональный тренер.

— Я работаю с одним из самых сильных атлетов страны, — с гордостью отмечает он успехи жены.

Назвать себя дачниками ребята не могут: говорят, хоть с детства приучены к работе на грядках, на своем участке садоводством не занимаются — разве что косят траву. И вместе с тем замечают: дачный уикенд вообще без физической активности — не их вариант.





— Согласно научным исследованиям, гиподинамия (отсутствие бытовой и тренировочной активностей) вызывает мышечную атрофию, — рассказывает Владимир. — Например, при слабых мышцах брюшного пресса обычное поднятие тяжестей может привести к грыже или протрузии. Также отсутствие физических нагрузок — одна из причин, почему кости теряют кальций и становятся хрупкими. Поэтому заниматься спортом рекомендуется как можно чаще.

Рекомендации по агрофитнесу от Владимира и Марии

Перед тем, как приступить к любой физической нагрузке, нужно обязательно провести суставную разминку. Примерно так, как вы все делали в школе на уроках физкультуры: покрутились, наклонились — и переходим к более сложным упражнениям. Новичкам, а также тем, кто давно не занимался спортом, лучше начать с двухстороннего тренинга (то есть задействуем не одну руку или ногу, а обе). Это поможет равномерно распределить нагрузку и не травмироваться. Держать спину ровно в процессе тренировки могут помочь специальные суппорты — они стягивают область живота, создавая внутрибрюшное давление, и заставляют выровнять позвоночник. Не поднимайте слишком большой вес без подготовки: нагрузки должны соответствовать вашей физической форме. Количество повторений и рабочих подходов в одном упражнении должно исходить из вашего текущего физического состояния: если вы занимаетесь впервые или после длительного перерыва, достаточно начать с 4-8 повторений в одном или нескольких

подходах.

Подборка упражнений

1. Становая тяга. Подъем ведер с земли — дачный вариант становой тяги, упражнения, в котором мы активно задействуем ноги, чтобы снять нагрузку со спины. Кроме того, это отличное пособие по безопасному поднятию тяжести (например, ведер с водой или яблоками) с земли.

Расставляем ноги на комфортную для вас ширину, выпрямляем спину. После этого отводим таз назад, и, продолжая держать спину прямо, наклоняемся за грузом и медленно возвращаемся в вертикальное положение.

2. Становая тяга в стиле сумо. Здесь мы также подключаем бедра, чтобы разгрузить позвоночник.

Становимся над весом и расставляем ноги на комфортную ширину. Спину держим ровно. Далее приседаем — отводим таз назад, колени держим по направлению носков. Берем груз, медленно возвращаемся в вертикальное положение.

3. Австралийские подтягивания. Это упражнение задействует несколько групп мышц — ромбовидные, трапециевидные, задние дельтовидные, мышцы бицепса и широчайшие мышцы спины. Благодаря этому создается гипертонус в мышцах спины, и она выпрямляется — то есть возвращается в максимально анатомичное положение, которое способствует здоровью позвоночника.

Натягиваем на ветку дерева что-то крепкое — веревку, трос от машины. Ухватившись за концы троса, принимаем горизонтальное положение, выбираем угол, под которым вам максимально комфортно работать, и подтягиваемся, стараясь сводить лопатки вместе.

4. Румынская тяга на одной ноге. В простонародье — «ласточка». Это упражнение направлено на то, чтобы растянуть бицепс бедра и ягодичные мышцы. Его можно назвать координационным: так мы учимся держать вес собственного тела и при этом занимаемся полезным делом — поливаем грядки.

Спину держим ровно, ноги сводим вместе. Наклоняемся, уводя руки с грузом вперед, а одну ногу — назад. Не забудьте повторить упражнение со второй ногой.

5. Приседание с граблями над головой. Это упражнения взято из тяжелой атлетики (аналог приседания со штангой над головой). С точки зрения фитнеса оно помогает научиться держать спину ровно, не прогибаться, ведь если вы это сделаете, вес упадет вперед или назад и нанесет вам травму.

Ноги на ширине плеч или чуть шире, спину держим прямо. Руками захватываем грабли (они наверняка найдутся у каждого дачника) и фиксируем их над головой. В этом положении сгибаем и разгибаем ноги в коленях, приседая до комфортной глубины. Коленки — по направлению носков.

6. Восхождение на поверхность. Учимся правильно поднимать ведра с урожаем по лестнице — и заодно развиваем координацию.

На ровную поверхность ставим колодку от дров, лавку, стул — что угодно, главное, чтобы это было максимально устойчиво и безопасно. Берем груз в обе руки, ставим полную стопу на колодку и этой же ногой, которая находится на возвышенности, отрываем тело от земли. После чего сходим и заходим обратно на возвышенность.

7. Колка дров. Это упражнение помогает укрепить кор (мышцы брюшной полости), мышцы брюшного пресса и разгибатели спины. Но, конечно, только в том случае, если вы колете дрова правильно: не округляете спину, а держите ее напряженной.

Расставляем ноги как можно шире: если топор соскочит, он должен пройти между ними. Замахнитесь топором и опустите его на полено. Постарайтесь не усердствовать с замахом: может прострелить в спине, топор выпадет из рук, результат — серьезная травма.

8. Поднятие груза с применением выпадов. Еще один вариант безопасного сбора низкорастущего урожая. Приседаем на одну ногу, опускаемся всем корпусом, берем урожай (у нас вот выросли кабачки) в руки, после чего медленно выпрямляемся и поднимаем груз.

Занимаемся без отрыва от дачных дел

Галина Титова — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, мастер спорта по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса по бодибилдингу, тренер. Призер чемпионатов Европы и Мира по бодибилдингу, многократный рекордсмен Беларуси по пауэрлифтингу.

Мастер спорта мирового класса по бодибилдингу Галина Титова — из тех, кто обожает активничать на дачном участке: она регулярно приезжает за город к родителям и помогает им пропалывать грядки.

— Вообще спортсмены — крайне бесполезные в хозяйстве люди, — с улыбкой признается Галина. — Вечно уставшие после тренировок, они с трудом делают даже простую работу по дому. Но можно ведь и эту работу превратить в тренировку.



Галина Титова

Именно так поступила сама Галина: дачную работу восприняла как сеанс фитнеса. Бонусом к мотивации стало количество потраченных за час прополки грядок калорий.

— Результат такой тренировки — минус 300 ккал, можно наградить себя шоколадкой, — приводит пример спортсменка.

Рекомендации по агрофитнесу от Галины

Дозируйте нагрузки. Это как подходы и повторения в тренажерном зале: нельзя после долгого перерыва день провести на грядке с тяпкой и лопатой. Нагрузку поднимайте постепенно и не игнорируйте интервалы отдыха. Принимайте верные позы. Поза «вопросительного знака» на протяжении часа работы опасна даже для здорового человека. Спина должна быть прямой. Поэтому если вы сгибаетесь, лучше делайте это не с прямыми ногами, а с согнутыми. Тогда нагрузка будет идти на мышцы ног, а не спины. Можете использовать стульчик или наколенники. Не стойте долго в одном положении. Старайтесь менять позу каждые 15 минут. Выполняйте упражнения или разминку в перерывах между дачной работой. Можно выпрямиться и потянуть позвоночник, размять суставы, выполнить наклоны. Через каждые 15 минут можно выполнять суставную гимнастику или упражнения на ноги или спину.

Подборка упражнений

1. Ходьба выпадами с газонокосилкой. Это упражнение очень энергозатратное и отлично прорабатывает мышцы. Выполняем шаг одной ногой так, чтобы колено передней ноги не выходило за носок: нагрузка всегда — в пятке впередистоящей ноги. Должна работать задняя поверхность бедра, ягодицы (в большей степени) и переднее бедро (в меньшей степени).

Вы можете идти, делая выпады, 20−30 шагов в одну сторону, а в другую сторону идти обычным шагом. И так повторять, пока полянка не закончится.

2. Работа с лопатой по перевалке песка. Это упражнение отлично прорабатывает заднюю поверхность ног, спину, руки. Исходное положение — стоя с лопатой. Выполняем наклон с ровной спиной и немного согнутыми ногами, зачерпываем песок лопатой. Переносим лопату к нужному месту, высыпаем песок с наклоном с прямой спиной и ногами. Повторяем 8−12 раз или до завершения задачи.

3. Стрижка кустов садовыми ножницами. Это упражнения прорабатывает мышцы плеч и груди. Исходное положение — стоя с садовыми ножницами. Делаем столько движений ножницами, сколько необходимо (или насколько хватит сил). Спину при этом держим прямо.

4. Прополка грядок в полуприседе. Здесь отлично работают мышцы ног, ягодиц и спины. Приседаем и 3 секунды находимся в положении сидя, под углом 90 градусов и с прямой спиной. В это время совершаем движения граблями или тяпкой. Затем встаем и повторяем упражнение до полного истребления травы с грядки.

5. Гиперэкстензия стоя и лодочка на полу. Это самые популярные и эффективные упражнения на поясницу, которые можно делать в перерыве между работой. При выполнении стоя просто скручивайте верхнюю часть позвоночника внутрь вместе с движениями рук.

Лодочка же выполняется так: лежа на животе, одновременно поднимаем руки и ноги. Количество повторений — 15-20.