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Гайдукевич: если на все одна точка зрения, страна деградирует
24.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Минувшее
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мне нравится, когда звучат разные точки зрения. Для страны вообще плохо, когда есть только одна точка зрения, тогда страна деградирует, конкуренция мнений ― залог развития страны, и нужно иметь легальные механизмы для этой конкуренции. Если у людей не будет возможности отстаивать свою точку зрения через политические партии, тогда все будет решать улица. Дискуссия необходима в СМИ, на телевидении и на всех уровнях", ― утверждает собеседник Sputnik.
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Стране необходим диалог всех сил и в рамках правового поля, считает известный белорусский политик Олег Гайдукевич.
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