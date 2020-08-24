Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Гайдукевич: если на все одна точка зрения, страна деградирует

Минувшее воскресенье показало, что градус протеста в стране по-прежнему остается очень высоким, попытка списать все на внешнее воздействие не исчерпывает решения проблемы, очевидным остается серьезный внутренний фактор, и также очевидна необходимость перехода к обстоятельному внутреннему диалогу. Об этом рассуждает собеседник радио Sputnik, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, глава Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

"Мне нравится, когда звучат разные точки зрения. Для страны вообще плохо, когда есть только одна точка зрения, тогда страна деградирует, конкуренция мнений ― залог развития страны, и нужно иметь легальные механизмы для этой конкуренции. Если у людей не будет возможности отстаивать свою точку зрения через политические партии, тогда все будет решать улица. Дискуссия необходима в СМИ, на телевидении и на всех уровнях", ― утверждает собеседник Sputnik.

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