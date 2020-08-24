ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гайдукевич: если на все одна точка зрения, страна деградирует

24.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Гайдукевич: если на все одна точка зрения, страна деградирует

Минувшее воскресенье показало, что градус протеста в стране по-прежнему остается очень высоким, попытка списать все на внешнее воздействие не исчерпывает решения проблемы, очевидным остается серьезный внутренний фактор, и также очевидна необходимость перехода к обстоятельному внутреннему диалогу. Об этом рассуждает собеседник радио Sputnik, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, глава Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

© Sputnik / Виктор Толочко
Конституция и не только: совет оппозиции озвучил планы на будущее

"Мне нравится, когда звучат разные точки зрения. Для страны вообще плохо, когда есть только одна точка зрения, тогда страна деградирует, конкуренция мнений ― залог развития страны, и нужно иметь легальные механизмы для этой конкуренции. Если у людей не будет возможности отстаивать свою точку зрения через политические партии, тогда все будет решать улица. Дискуссия необходима в СМИ, на телевидении и на всех уровнях", ― утверждает собеседник Sputnik.

Программу "Грани формата" с участием известного белорусского политика Олега Гайдукевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стране необходим диалог всех сил и в рамках правового поля, считает известный белорусский политик Олег Гайдукевич.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко назначил Владимира Караника губернатором Гродненской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика