В воскресенье Лукашенко вышел из вертолета с автоматом в руках. Рассказываем, что это за оружие

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко, появившийся в воскресенье на территории резиденции с автоматом в руках, пожалуй, стал одним из главных (если не главным) инфоповодом 15 дня протестов. 42.TUT.BY рассказывает, какое оружие глава государства избрал для себя.

Вечером 23 августа президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу независимости. Судя по видео, опубликованному телеграм-каналом «Пул Первого», Лукашенко вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом (без магазина) в руках.

Ничего сверхсовременного белорусский президент для себя выбирать не стал. На фото оружие, похожее на советский автомат АКС-74У. После Второй мировой войны резко закончился звездный час советских пистолетов-пулеметов — легендарный ППШ и чуть менее знаменитый ППС ушли в историю довольно быстро с появлением автомата Калашникова.

Однако габариты АК и довольно мощный промежуточный патрон — это все-таки для поля боя, а не для перестрелки на малых расстояниях. То, что на Западе называется PDW (Personal defense weapon, «персональное оружие самообороны»), в СССР по сути отсутствовало. Попытка сделать таковым автоматический пистолет Стечкина оказалась не слишком удачной. Так советская армия пришла к необходимости создания собственного достойного PDW для экипажей боевых машин — им и стал АКС-74У.

Оружие разрабатывалось в семидесятых и на вооружение пошло в 1980 году — к этому времени патрон 7,62×39 мм уже отошел в прошлое, и главным боеприпасом советской армии стал малоимпульсный 5,45×39 мм.

По сути, АКС-74У стал очень сильно измененным АК-74 (этот автомат и сегодня остается главным стрелковым оружием Беларуси, России и большинства других постсоветских стран). Все та же работа автоматики на основе газоотвода, все то же запирание затвора поворотом (как и в самых первых АК). Приклад — складной (собственно, буква «С» в названии АКС-74У и означает «складной»).

Однако ствол, по сравнению с обычным АК-74, укоротили больше чем вдвое, с 416 до 206,5 мм. Естественно, упала начальная скорость пули (но все равно осталась огромной, больше 700 м/с, для большинства PDW это запредельно много), снизилась прицельная дальность (но оружие самообороны и не нужно, чтобы стрелять на дальние дистанции). Пришлось разрабатывать новый надульник с расширительной камерой и пламегасителем — он сконструирован иначе, чем дульный тормоз-компенсатор АК-74. Наконец, на автомат невозможно поставить ни подствольный гранатомет, ни штык-нож.

Репутация АКС-74У, в отличие от большинства моделей оружия Калашникова, несколько спорная. У некоторых сложилось мнение, что избыточно мощный патрон (в большинстве стран PDW представлено пистолетами-пулеметами под пистолетные же боеприпасы) делает оружие малоэффективным. Так, об автомате ходят легенды, что он склонен «плеваться» — то есть пороховые газы настолько быстро и сильно раскаляют коротенький ствол, что он плавит пулю во время выстрела. В результате она покидает ствол уже в виде деформированного куска свинца и летит лишь бы куда, как будто автомат не выстрелил, а «плюнул» ей.

На самом деле это не так. Совсем недавно специалист концерна Калашникова Георгий Губич в выпуске передачи «Разрушители оружия» опроверг эту версию — автомат отстрелял 292 патрона подряд, потом сломался, но все пули попали точно в цель, и оружие не стало «плеваться». Логично, что в обычных условиях такое количество выстрелов делать никто, скорее всего, не будет, так что АКС-74У — вполне надежное оружие (пусть и, возможно, действительно слишком мощное для самообороны).

Питается автомат, как правило, из тех же 30-зарядных коробчатых магазинов, что и обычный АК-74. Однако, как мы уже упоминали, АКС-74У, с которым Александр Лукашенко покинул вертолет, был вообще без магазина.

Впрочем, на более позднем видео , где глава государства благодарит силовиков, оружие уже с магазином.