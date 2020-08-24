ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД Украины: не слушать мнение общества, а вместо этого прокладывать себе дорогу вперед дубинками — это путь в никуда

24.08.2020 09:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Украинский МИД предпринял еще одну попытку достучаться до разума белорусских коллег.

МИД Украины: не слушать мнение общества, а вместо этого прокладывать себе дорогу вперед дубинками — это путь в никуда
Минск, 23 августа

Ранее в Киеве рекомендовали Минску во избежание тяжелых последствий провести повторные выборы. На это глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей заявил, что власти страны не нуждаются в «заезженных со всех сторон советах».

В новом послании МИД Украины отмечает, что «для нас Беларусь — соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся иметь дружеские отношения».

«Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов», — отметили дипломаты.

Они подчеркнули, сославшись на опыт украинской Революции Достоинства, что «не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе дорогу вперед дубинками — это путь в никуда».

В заключение МИД Украины пожелал Беларуси «достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию».

Читайте также:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский МИД предпринял еще одну попытку достучаться до разума белорусских коллег.
 
Новости дня
Новости разные
 
В воскресенье Лукашенко вышел из вертолета с автоматом в руках. Рассказываем, что это за оружие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика