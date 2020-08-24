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На пожаре в Докшицком районе погибли два человека
24.08.2020 09:39 — Разное |
Новости Беларуси. 23 августа около 23:45 случился пожар в деревне Дормантово Докшицкого района.
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В ходе ликвидации пожара подразделения МЧС обнаружили тела двух человек, личности погибших устанавливаются. Известно, что в доме проживали 72-летняя хозяйка и 64-летний мужчина.
Пламя потушено, огнём уничтожен жилой дом. Ведётся проверка, причина загорания устанавливается.
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Новости Беларуси. 23 августа около 23:45 случился пожар в деревне Дормантово Докшицкого района. По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей строение...
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