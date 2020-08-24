Как европейские СМИ отреагировали на воскресные протесты в Беларуси









Александр Лукашенко — он облетел город на вертолете, назвал протестующих «крысами» и спустился к резиденции с автоматом Калашникова в руках. Картина, которую чаще можно увидеть в репортажах из Латинской Америки, и совсем редко — из центра Европы. Как ведущие европейские издания отреагировали на такой перформанс — в подборке «Новой». Сопоставимые по масштабу выступления проходили в Минске лишь на прошлой неделе, когда на улицы также вышли сотни тысяч митингующих. В этот раз все обошлось без столкновений с силовиками и задержаний, хотя власти и вывели на улицы армию, как обещали ранее. Марш мог завершиться так же мирно, как и начинался, но в конце дня на публике появилсяи спустился к резиденции с автоматом Калашникова в руках.. Как ведущие европейские издания отреагировали на такой перформанс — в«Новой».

Der Spiegel (Германия)

— В эти выходные Александр Лукашенко взял в руки оружие, чтобы защитить свою власть от мирных протестующих. На видеороликах запечатлено, как он пролетает над столицей в разгрузочном жилете, с автоматом Калашникова и в черной боевой экипировке и приземляется перед своей резиденцей в центре города.





Зародившееся стачечное движение могло бы успешно сдержать Лукашенко. Но президент — это было видно еще до выходных — продолжает держаться самоуверенно.





Сам Лукашенко, очевидно, всерьез воспринимает угрозу. Белорусское телевидение показало, как он облетает город на вертолете с автоматом в руках, возвращается в резиденцию и уже после того, как оттуда ушли демонстранты, благодарит спецотряды милиции. С ним, судя по всему, был и его сын Коля — тоже в полной экипировке. Все эти кадры призваны подчеркнуть решительность Лукашенко.





Теперь очевидно, насколько он способен претворить в жизнь свои угрозы протестующим. Враждебный напор улицы все никак не сойдет на нет. Пожалуй, единственная уязвимая сторона протестного движения здесь заключается в том, что оно раскрывается в полную силу только по выходным.





Financial Times (Великобритания)

— Две недели назад Лукашенко, правящий железной рукой уже 26 лет, провозгласил победу над Светланой Тихановской на критикуемых многими президентских выборах. С тех пор эту восточноевропейскую страну сотрясают крупнейшие в ее новой истории протесты. Несмотря на то, что в столице сегодня было гораздо больше полиции, чем в минувшие дни, демонстранты стекались на площадь Независимости, размахивая красно-белыми флагами и крича Лукашенко «Уходи!» или «Свобода!».





Двухнедельные протесты и забастовки в ряде городов этой бывшей советской республики стали самым мощным вызовом для Лукашенко за все 26 лет правления. 65-летний бывший колхозный босс сперва жестоко расправлялся с оппонентами, вследствие чего как минимум три человека погибли, сотни были ранены и почти 7 тысяч задержаны. Но затем он пошел на попятную и отпустил некоторых заключенных.





— Минувшие недели показали, что мирного протеста может оказаться недостаточно, чтобы Лукашенко покинул кресло. При этом люди продолжают выходить на улицы в таком количестве, что довольно сложно понять, как их можно подавить грубой силой. С каждой новой протестной волной легитимность авторитарного лидера становится все сомнительнее.





Импортированные в Беларусь российские телевизионщики и советники по пропаганде продолжают гнуть свою линию — они утвреждают, что протестующие вдохновляются нацистскими идеалами или намеренно хотят причинить вред стране. Но люди, которые смотрят в окно, а не в экран телевизора, видят совсем другую картинку: множество сияющих улыбок молодых и пожилих людей, которые мирно, но настойчиво требуют перемен.





Frankfurter Allgemeine (Германия)

— Глава государства Лукашенко грозился навести порядок в бывшей республике СССР «жесткими мерами». Он многократно предупреждал, что в случае необходимости призовет армию на защиту своей власти. Но многие граждане Беларуси уже несколько недель дают понять, что больше не боятся «последнего диктатора Европы».





Le Figaro (Франция)

— «Мы все еще здесь и будем здесь, люди не простят этого насилия, умерших и раненых. Лукашенко уйдет, я верю», — Катарина, 28 лет, работает в туристическом секторе, пострадавшем из-за пандемии COVID-19. Десятки тысяч таких же, как она, второе воскресенье подряд идут маршем в центре Минска , чтобы осудить сфальсифицированные президентские выборы 9 августа, потребовать нового голосования и продолжить давление на Александра Лукашенко. Президент — глух ко всем требованиям. Он столкнулся с беспрецедентной волной протеста в стране и пользуется поддержкой своего российского союзника.



